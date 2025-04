Weniger Anzeigen, aber mehr Jugendliche kriminell

Plus bei Eigentumsdelikten im öffentlichen Raum

Die Eigentumskriminalität 2024 stieg auf fast 11.000 Anzeigen (plus fünf Prozent) an. „Die Polizei arbeitet intensiv an gezielten Strategien, um diesen Bereich wieder zu stabilisieren“, hieß es von der Landespolizeidirektion. Vom Anstieg nicht betroffen waren Wohnräume, bei denen die Anzahl der Straftaten nahezu um 30 Prozent sank und gleichzeitig die Aufklärungsquote um fast sechs Prozent stieg. Am häufigsten schlugen die Täter auf Straßen oder Parkplätzen oder anderen öffentlichen Räumen zu – etwa, wenn Automaten- und Pkw-Einbrüche sowie Fahrrad-, (E-)Scooter und Skidiebstähle begangen wurden.