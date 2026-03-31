Bei Tatverdächtigen sind nun Fremde die Mehrzahl

Plus 3 Prozent bei Zahl der Tatverdächtigen

An brisanten Daten fehlt es in der Statistik 2025 dennoch nicht: Unter den 30.444 angezeigten Tatverdächtigen (plus 3 Prozent) sind nicht weniger als 15.606 Fremde, also Nicht-Österreicher. „Erstmalig sind die Fremden damit bei mehr als 50 Prozent“, verdeutlichte Tomac.