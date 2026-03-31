Millionenpleite bei Umbau von Wiener Luxushotel

Das Fünfsternehotel Mandarin Oriental in der Riemergasse gilt als Hingucker in der Wiener City, wurde es erst im Dezember 2025 eröffnet. Doch hinter den prachtvollen Fassaden brodelte offenbar ein Rechtsstreit: Am 26. März 2026 hat die Hagenauer Austria GmbH & Co KG sowie die Hagenauer Austria GmbH beim Handelsgericht Wien die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt, wie der KSV1870, Creditreform und AKV in getrennten Aussendungen mitteilten. Während die GmbH & Co KG als Projektgesellschaft und Generalunternehmerin fungiert, dient die GmbH lediglich als Haftungsgesellschaft für die KG.