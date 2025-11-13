Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Angst“ vor Lärm

Anrainer verzögern Eröffnung von Luxushotel

Wien
13.11.2025 06:00
Die neue Luxusherberge Mandarin Oriental Vienna in der Riemergasse 7 in der Innenstadt. ...
Die neue Luxusherberge Mandarin Oriental Vienna in der Riemergasse 7 in der Innenstadt. Eröffnungstermin: noch offen.(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart)

„Angst“ vor Lärm von ein paar Anrainern sorgt für eine Verzögerung der Eröffnung des Luxushotels Mandarian Oriental Vienna in der Innenstadt. Die Behörde prüft jetzt die Eingaben. Doch Zimmer ab 800 Euro pro Nacht können schon gebucht werden.

0 Kommentare

Sie gilt als eine der renommiertesten Hotelgruppen der Welt: das Mandarian Oriental aus Hongkong. Jetzt ist die Kette auch in Wien gelandet. Eigentlich wollte die Luxusherberge der Top-Klasse bereits am 20. Oktober seine Türen in der Innenstadt öffnen.

Silvesterfeiern, Weihnachtsbrunch und Zimmer für Ende November (ab 800 Euro pro Nacht) können online bereits gebucht werden. Allerdings: Das 5-Sterne-Haus hat immer noch zu. Der Grund: Anrainer haben „Angst“ vor Lärm, im Behördenverfahren haben sie ihre Befürchtungen kund getan. Der Magistrat muss daher genauer prüfen. Und das dauert.

Im Mandarin Oriental sind 138 Zimmer und Suiten entstanden, darunter drei Mandarin Signature ...
Im Mandarin Oriental sind 138 Zimmer und Suiten entstanden, darunter drei Mandarin Signature Suites und eine großzügige Royal Suite(Bild: Eva Manhart)

Dominic Schmid, Spartenobmann der Wiener Freizeitwirtschaft, rechnet jedoch damit, dass das Hotel bald, zumindest vor Weihnachten aufsperren kann. Personal, Möblierung und technischen Ausstattung – alles stehe fertig bereit. Einzig das Grüne Licht der Behörde fehlt noch.

Aus dem Büro von Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) heißt es zur „Krone“: „Es handelt sich um ein laufendes Behördenverfahren und wir haben vollstes Vertrauen in die Behörden hinsichtlich der Beurteilung der Situation. Bei solch einem Großprojekt ist es wichtig, alle Beteiligten einzubinden. Nach herausfordernden Jahren der Baustelle muss das Ziel eine gute Nachbarschaft aller sein.“

Lesen Sie auch:
Das Traditionshotel setzte sich trotz der Vorliebe für topmoderne Luxustempel in der „World‘s 50 ...
Erstes in Österreich
Wiener Sacher nun unter den 50 weltbesten Hotels
01.11.2025
Bezirk greift durch
„Der Lärm am Spittelberg ist sicher kein Problem“
01.12.2024

Branchenkenner Schmid hält das Mandarin Oriental für einen großen Gewinn für Wien. „Dem Tourismus in der Stadt eröffnet das neue Möglichkeiten.“ „Krone“-Leser haben in den Restaurants des Hauses schon den Weihnachtsbrunch gebucht und eine Zusage für 295 Euro pro Person erhalten. Die Chance, dass sie ihn auch in der Riemergasse 7 genießen können, ist hoch.

Porträt von Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
4° / 6°
Symbol Nebel
Wien 11. Simmering
4° / 7°
Symbol Nieseln
Wien 14. Penzing
3° / 6°
Symbol Nebel
Wien 19. Döbling
3° / 6°
Symbol Nebel
Wien 21. Floridsdorf
4° / 6°
Symbol Nebel

krone.tv

Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Das NATO-Flugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan zerschellt.
Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
97.040 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
85.461 mal gelesen
Niederösterreich
Kaufprüfgutachten positiv, trotzdem kein „Pickerl“
83.615 mal gelesen
Auch eine Beschwerde über die zentrale ÖAMTC-Stelle brachte bislang keine Einsicht oder Lösung: ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
854 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Wien
Kunstkrimi
Gustav Klimts schwarzer Prinz in Wien festgesetzt
Exklusiver Ticketsale
Nach 20 Jahren wieder in Wien: „Romeo & Julia“
30 Jahre Haft drohen
Sex mit Mädchen in USA: Wiener 2026 vor Gericht
Album „Sorrows“
The Ghost And The Machine: Schwere Melancholie
„Angst“ vor Lärm
Anrainer verzögern Eröffnung von Luxushotel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf