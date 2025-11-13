Anrainer verzögern Eröffnung von Luxushotel

Branchenkenner Schmid hält das Mandarin Oriental für einen großen Gewinn für Wien. „Dem Tourismus in der Stadt eröffnet das neue Möglichkeiten.“ „Krone“-Leser haben in den Restaurants des Hauses schon den Weihnachtsbrunch gebucht und eine Zusage für 295 Euro pro Person erhalten. Die Chance, dass sie ihn auch in der Riemergasse 7 genießen können, ist hoch.