Neues Top-Hotel in der City darf endlich öffnen

Mehr als einen Monat nach der geplanten Eröffnung kann das Mandarin Oriental in der Innenstadt aufsperren. Anrainer hatten das Projekt durch Eingaben verzögert. Die zuständige Behörde hat nun alles geprüft und grünes Licht gegeben.
Die Hotelgruppe aus Südostasien hat das historische Gerichtsgebäude in der Riemergasse im 1. Bezirk stilvoll und elegant hergerichtet. Doch wegen fehlender Betriebsgenehmigungen mussten Zimmer, Suiten und Restaurant geschlossen bleiben – wir berichteten.
Die für Oktober angesetzte Eröffnung musste verschoben werden. Im Verfahren haben nach „Krone“-Infos insgesamt sieben Nachbarn und sieben benachbarte Unternehmen Einwendungen erhoben.
„Das ist in einem dicht verbauten Gebiet wie der Innenstadt nicht unüblich. So wurde von Wohnnachbar beispielsweise vorgebracht, dass es zu einer Lärmbelästigung durch die Hotelbar und einen Innenhof-Gastgarten kommen könne“, heißt es aus dem Magistratischen Bezirksamt für den 1. und 8. Bezirk.
Gutachten der Amtssachverständigen für Lärm und der Amtsärztin hätten ergeben, dass die Befürchtungen nicht berechtigt sind, heißt es. Die Nobelherberge, die das Grätzel aufwertet, war deshalb zu genehmigen.
Weil sich um ein großes Projekt handelt, hat das Verfahren etwas gedauert. Der Genehmigungsbescheid ist umfangreich und enthält eine Reihe von Auflagen, die auch dem Schutz der Nachbarn und Kunden dienen. Etwa beim Brandschutz, für die Geruchsfilteranlage und die Musikanlage.
„Im Genehmigungsverfahren für ein Hotel werden vom Magistratischen Bezirksamt die Interessen der Wirtschaft gleichermaßen berücksichtigt wie die Interessen der Nachbarschaft. Betriebsanlagen in Wien werden gewissenhaft entsprechend den gesetzlichen Vorgaben geprüft. Damit tragen wir zu einer lebenswerten Stadt und einem guten Miteinander bei“, erklärt Amtsleiterin Eva Schantl-Wurz.
Selbst durch den Gang zum Gericht können die Nachbarn die Eröffnung nicht mehr torpedieren. Der Betreiber wird wohl rasch öffnen. Wann genau ist noch unklar. Im Bezirk gibt es viele, die sich freuen, wenn es endlich losgeht: „Das Gebäude ist hell und freundlich und wertet das gesamte Grätzel auf.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.