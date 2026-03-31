Silvester-Brand in Traun für Fake-News verwendet

Es ist gängige Praxis in der Welt der Falschinformationen, alte Fotos und Videos aus dem Kontext zu reißen und mit neuen Behauptungen zu versehen. So geschehen ist dies nun aber mit einem Video eines Gebäudebrands in Traun, welches Zehntausenden Menschen als angeblich zerstörtes Bürogebäude des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanyahu präsentiert wurde.
Den Großbrand in der Silvesternacht in Traun werden die Bewohner so schnell nicht mehr vergessen. Eine abgeschossene Rakete landete auf einem Balkon im obersten Stock und setzte von dort die gesamte Dachkonstruktion in Brand. Die Folge war ein stundenlanger Einsatz von zahlreichen Feuerwehren, das Mehrparteienhaus ist noch immer nicht bewohnbar. Seither laufen die Renovierungsarbeiten auf Hochtouren, die ersten Mieter sollten bis zum Sommer wieder in ihr Zuhause zurückkehren dürfen.
Ermittlungen gegen 22-Jährigen
Die Ermittlungen gegen einen 22-jährigen Ungarn aus Traun, der als Schütze ausgeforscht werden konnte, laufen noch. Der junge Mann, der in der Silvesternacht dort zu Besuch war, ist grundsätzlich geständig, einen Vorsatz bestreitet er allerdings. Jetzt, Wochen nach dem Vorfall, geht ein Video von dem Brand im Internet plötzlich viral.
Der Grund: Das Gebäude wird in den sozialen Medien als angeblich zerstörtes Bürogebäude des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanyahu präsentiert. Die Beiträge sind etwa auf Arabisch, Thai, Spanisch oder Englisch verfasst.
Netanyahu reagierte auf die Gerüchte, dass er tot sei, sogar selbst – und postete ein Video von einem Kaffeehausbesuch. Darin scherzt er: „Ich sterbe für Kaffee“ und zeigt seine Hand demonstrativ in die Kamera. Doch auch in diesem Video wollen manche User Hinweise auf den Einsatz von KI erkennen.
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