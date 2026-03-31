Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tod von Netanyahu

Silvester-Brand in Traun für Fake-News verwendet

Oberösterreich
31.03.2026 14:31
Die Einsatzkräfte waren in der Nacht in Traun beschäftigt.
Die Einsatzkräfte waren in der Nacht in Traun beschäftigt.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Es ist gängige Praxis in der Welt der Falschinformationen, alte Fotos und Videos aus dem Kontext zu reißen und mit neuen Behauptungen zu versehen. So geschehen ist dies nun aber mit einem Video eines Gebäudebrands in Traun, welches Zehntausenden Menschen als angeblich zerstörtes Bürogebäude des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanyahu präsentiert wurde.

0 Kommentare

Den Großbrand in der Silvesternacht in Traun werden die Bewohner so schnell nicht mehr vergessen. Eine abgeschossene Rakete landete auf einem Balkon im obersten Stock und setzte von dort die gesamte Dachkonstruktion in Brand. Die Folge war ein stundenlanger Einsatz von zahlreichen Feuerwehren, das Mehrparteienhaus ist noch immer nicht bewohnbar. Seither laufen die Renovierungsarbeiten auf Hochtouren, die ersten Mieter sollten bis zum Sommer wieder in ihr Zuhause zurückkehren dürfen.

Ermittlungen gegen 22-Jährigen
Die Ermittlungen gegen einen 22-jährigen Ungarn aus Traun, der als Schütze ausgeforscht werden konnte, laufen noch. Der junge Mann, der in der Silvesternacht dort zu Besuch war, ist grundsätzlich geständig, einen Vorsatz bestreitet er allerdings. Jetzt, Wochen nach dem Vorfall, geht ein Video von dem Brand im Internet plötzlich viral.

Der Grund: Das Gebäude wird in den sozialen Medien als angeblich zerstörtes Bürogebäude des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanyahu präsentiert. Die Beiträge sind etwa auf Arabisch, Thai, Spanisch oder Englisch verfasst.

Lesen Sie auch:
Das Feuer griff von einem Balkon auf das Dach über.
Rakete war Auslöser
Großbrand zu Silvester: Verdächtiger ausgeforscht
08.01.2026
Traun atmet auf
Nach Silvester-Brand: „Wohnungen werden saniert“
08.01.2026

Netanyahu reagierte auf die Gerüchte, dass er tot sei, sogar selbst – und postete ein Video von einem Kaffeehausbesuch. Darin scherzt er: „Ich sterbe für Kaffee“ und zeigt seine Hand demonstrativ in die Kamera. Doch auch in diesem Video wollen manche User Hinweise auf den Einsatz von KI erkennen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
31.03.2026 14:31
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Benjamin Netanyahu
Traun
Silvester
Sommer
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Peru hat immer wieder mit heftigen Niederschlägen zu kämpfen.
Dürre, Sturzregen etc.
Wetterphänomen El-Niño für Herbst prognostiziert
Kardinal Pierbattista Pizzaballa wurde nun doch Zugang zur Grabeskirche gewährt. 
Skandal in Jerusalem
Netanyahu gewährt Kardinal Zugang zur Grabeskirche
Die Aktenberge sind riesig. Ständig trudeln neue Anzeigen ins Haus (Symbolfoto).
Vorwürfe haltlos
Familienvater seit Jahren Ziel von Horror-Anzeigen
Der Kreml trimmt die Bevölkerung von Kindesbeinen an auf Krieg.
„Erwachsen spielen“
Russische Kindergärten geben Drohnen-Unterricht
In dem geklauten Lastwagen waren KitKat-Schokoriegel, die in „ganz Europa“ ausgeliefert werden ...
Jetzt droht Engpass
Lastwagen mit zwölf Tonnen KitKat-Riegel geklaut
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
197.168 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
155.519 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Society International
Arnie-Sohn holt sich dreifachen Bodybuilding-Sieg
136.007 mal gelesen
Joe Baena trat am Wochenende in Papas Fußstapfen: Der Sohn von Arnold Schwarzenegger konnte sich ...
Medien
Luxusproblem! Das sind die ORF-Gagenkaiser
961 mal kommentiert
Ziemlich beste Freunde: Der beurlaubte Generaldirektor Roland Weißmann und Sicherheitschef Pius ...
Gericht
Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet
884 mal kommentiert
Auf diesem Schutzweg in Wien-Landstraße rammte der Inder Ende 2022 die dreifache Mutter am ...
Kolumnen
Den fetten Audi zurückgeben, Herr Schellhorn!
859 mal kommentiert
Die Wahl des Dienstautos von Staatssekretär Schellhorn sorgte bereits im Mai 2025 für emotionale ...
Mehr Oberösterreich
Brucknerbund OÖ
Augen und Ohren für den großen Anton Bruckner
Tod von Netanyahu
Silvester-Brand in Traun für Fake-News verwendet
Festnahme in Rumänien
Drei Verdächtige nach Golddiebstahl geschnappt
Amphetamin verkauft
Dealer auf frischer Tat bei Tankstelle ertappt
Junge kaum vertreten
In der Landespolitik sitzen vorwiegend „Boomer“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf