Silvester-Brand in Traun für Fake-News verwendet

Den Großbrand in der Silvesternacht in Traun werden die Bewohner so schnell nicht mehr vergessen. Eine abgeschossene Rakete landete auf einem Balkon im obersten Stock und setzte von dort die gesamte Dachkonstruktion in Brand. Die Folge war ein stundenlanger Einsatz von zahlreichen Feuerwehren, das Mehrparteienhaus ist noch immer nicht bewohnbar. Seither laufen die Renovierungsarbeiten auf Hochtouren, die ersten Mieter sollten bis zum Sommer wieder in ihr Zuhause zurückkehren dürfen.