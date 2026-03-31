Nach Ostern sind die Bergputzer im Einsatz

Die Kontrollarbeiten am Fels des Mönchsbergs sind notwendig, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer gewährleisten zu können. Zwischen 7. und 14. April finden die Arbeiten zwischen 7.30 Uhr und 15.30 Uhr statt. Dabei wird der Verkehr immer wieder für zehn Minuten beim Klausentor angehalten.