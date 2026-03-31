Nach Ostern sind die Bergputzer im Einsatz

Ab dem 7. April müssen Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen in der Salzburger Altstadt rechnen. Ab dem Tag sind die Bergputzer im Bereich des Klausentors über der Müllner Hauptstraße im Einsatz. Die Arbeiten dauern bis zum 14. April an.
Die Kontrollarbeiten am Fels des Mönchsbergs sind notwendig, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer gewährleisten zu können. Zwischen 7. und 14. April finden die Arbeiten zwischen 7.30 Uhr und 15.30 Uhr statt. Dabei wird der Verkehr immer wieder für zehn Minuten beim Klausentor angehalten.
Dabei wird darauf geachtet, einen längeren Rückstau zu vermeiden.
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