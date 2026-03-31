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Auf Dating-Plattform

Liebesfalle kostet einen 84-Jährigen 43.000 Euro

Chronik
31.03.2026 10:01
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Manuel Schwaiger)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein 84-jähriger Salzburger fiel auf eine perfide Liebesmasche herein: Nach monatelangem Kontakt über eine Dating-Plattform lockten Betrüger ihn mit einem angeblichen Treffen – und brachten ihn so um rund 43.000 Euro in Bargeld und Gold.

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Ein dreister Betrugsfall ereignete sich in Salzburg: Ein 84-jähriger Pensionist wurde Opfer einer sogenannten „Love-Scam“-Masche. Bereits im Oktober 2025 war der Mann über eine Dating-Plattform von einer bislang unbekannten Person kontaktiert worden. Über Wochen entwickelte sich eine vermeintliche Beziehung, die schließlich in einem geplanten Treffen gipfeln sollte.

Doch statt Romantik folgte die Falle: Es wurde Gepäck mit Bargeld und Goldbarren im Voraus geschickt. Kurz darauf meldete sich eine angebliche Speditionsfirma und forderte Gebühren für den Transport der wertvollen Sendung.

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Der Pensionist überwies in gutem Glauben mehrfach Geldbeträge. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 43.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

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