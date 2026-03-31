Liebesfalle kostet einen 84-Jährigen 43.000 Euro

Ein 84-jähriger Salzburger fiel auf eine perfide Liebesmasche herein: Nach monatelangem Kontakt über eine Dating-Plattform lockten Betrüger ihn mit einem angeblichen Treffen – und brachten ihn so um rund 43.000 Euro in Bargeld und Gold.
Ein dreister Betrugsfall ereignete sich in Salzburg: Ein 84-jähriger Pensionist wurde Opfer einer sogenannten „Love-Scam“-Masche. Bereits im Oktober 2025 war der Mann über eine Dating-Plattform von einer bislang unbekannten Person kontaktiert worden. Über Wochen entwickelte sich eine vermeintliche Beziehung, die schließlich in einem geplanten Treffen gipfeln sollte.
Doch statt Romantik folgte die Falle: Es wurde Gepäck mit Bargeld und Goldbarren im Voraus geschickt. Kurz darauf meldete sich eine angebliche Speditionsfirma und forderte Gebühren für den Transport der wertvollen Sendung.
Der Pensionist überwies in gutem Glauben mehrfach Geldbeträge. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 43.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
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