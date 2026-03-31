Liebesfalle kostet einen 84-Jährigen 43.000 Euro

Ein dreister Betrugsfall ereignete sich in Salzburg: Ein 84-jähriger Pensionist wurde Opfer einer sogenannten „Love-Scam“-Masche. Bereits im Oktober 2025 war der Mann über eine Dating-Plattform von einer bislang unbekannten Person kontaktiert worden. Über Wochen entwickelte sich eine vermeintliche Beziehung, die schließlich in einem geplanten Treffen gipfeln sollte.