Gefängnisstrafe für tricksenden Bademeister

„Wo ist das Geld?“

Überführt wurde der 50-Jährige letztlich durch Videoaufnahmen. Er legte auch ein Geständnis ab, äußerte aber Zweifel an der hohen Schadenssumme. Deshalb beauftragte das Gericht einen Sachverständigen in puncto Buchhaltung. Bei der Fortsetzung am Dienstag verwies die Richterin auf das Gutachten: 2500 bis 3200 Euro pro Woche habe sich demnach der Angeklagte einfach aus der Kassa genommen, in Summe 850.000 Euro. „Wo ist das Geld dann? Es hätte jeder am Computer drücken können, ich war nicht allein“, zweifelte der 50-Jährige trotzdem weiter an der Schadenssumme.