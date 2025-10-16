Im Grunde zeigte sich der Beschuldigte zum Vorwurf der Veruntreuung geständig – von Reue war aber nichts zu hören. Vielmehr meinte er: „Das kann jeder gemacht haben.“ Der Hotelier erklärte als Zeuge im Detail die Herangehensweise: „Er hat nicht Kunden betrogen, sondern uns als Firma.“ Also: Die Daten der Kunden gab es tatsächlich, nur die gebuchten Leistungen – wie das Ausleihen von Bademänteln – waren Fake. „Wir haben uns nicht vorstellen können, dass uns jemand in dieser Dimension auslöffelt. Wir haben das einfach nicht glauben können“, so der Hotelier. Zuerst zeigte der Steuerberater Unstimmigkeiten mit der Badewelt-Kassa auf. Überführt wurde der Angeklagte letztlich durch Videoaufnahmen. Fakt ist auch: Seit seiner Entlassung hat die Kassa wieder einen Überschuss – davor war es immer ein Minus.