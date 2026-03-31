Mit Auto Zaun durchbrochen und gegen Haus gekracht

Wilde Szenen haben sich in den frühen Morgenstunden zwischen 3.30 und 4 Uhr zwischen Liebenfels und St. Veit ereignet. Ein unbekannter Lenker durchbrach mit einem blau lackierten Fahrzeug den Metallzaun eines Einfamilienhauses und krachte in Folge gegen einen auf dem Grundstück abgestellten Pkw. Dieser wurde dabei gegen die Fassade des Wohnhauses geschleudert und kam daraufhin im Garten zum Stillstand.