Mit Auto Zaun durchbrochen und gegen Haus gekracht

Auf der Suche nach einem völlig beschädigten Pkw und dessen Besitzer ist die Polizei in Kärnten. In den frühen Dienstagmorgenstunden raste er durch einen Metallzaun, weiter gegen ein abgestelltes Auto und richtete ordentlichen Schaden an!
Wilde Szenen haben sich in den frühen Morgenstunden zwischen 3.30 und 4 Uhr zwischen Liebenfels und St. Veit ereignet. Ein unbekannter Lenker durchbrach mit einem blau lackierten Fahrzeug den Metallzaun eines Einfamilienhauses und krachte in Folge gegen einen auf dem Grundstück abgestellten Pkw. Dieser wurde dabei gegen die Fassade des Wohnhauses geschleudert und kam daraufhin im Garten zum Stillstand.
Anstatt den Vorfall zu melden, wendete der Unbekannte den Wagen und ergriff die Flucht. Das Fahrzeug und die Hausfassade der Besitzerin wurden stark beschädigt. Eine Fahndung verlief bisher negativ.
Nun bittet die Polizei um Hinweise und Zeugen des Vorfalles: 059133/2120
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