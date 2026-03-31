Wal „Timmy“ wieder in Wismarer Bucht gesichtet

In der Bucht von Wismar war er zuvor auf Grund gelegen. Als er sich schließlich befreien konnte, nahm das offenbar verwirrte Tier Kurs auf den Hafen anstatt auf das offene Meer. Die Wasserschutzpolizei konnte „Timmy“ schließlich mit Lärm dazu bewegen, seine Richtung zu ändern. Nachdem er am Dienstag schließlich wieder entdeckt wurde, fuhr ein Team von Experten wieder mit einem Schlauchboot hinaus, um den Wal zu beobachten. Die Sicht ist jedoch beschränkt – durch den Wind haben sich Schaumkronen gebildet, die die Beobachtung erschweren.