Dort saß er fest ...
Wal „Timmy“ wieder in Wismarer Bucht gesichtet
Buckelwal „Timmy“, irrt seit Wochen in der Ostsee – zuletzt konnte er sich aus der Wismarer Bucht befreien, wo er auf einer Sandbank festsaß. Doch ein Happy End ist noch nicht in Sicht: Mehrere Menschen entdeckten ihn nun erneut in der Wismarer Bucht.
Nachdem sich „Timmy“ am Montagabend loskämpfen konnte und wieder frei schwamm, verlor die Wasserpolizei kurz die Spur des Meeresgiganten. Er war in der Dunkelheit der Nacht abgetaucht und war nicht mehr zu sehen. Nun berichten die „Lübecker Nachrichten“ und „Bild“, dass sich der Buckelwal erneut in der Wismarer Bucht befindet.
Aktuell soll er sich östlich der Insel Walfisch aufhalten. Die Umweltorganisation Greenpeace will ihn nun davon abhalten, ins Flachwasser der Insel Poel zu schwimmen. Der Weg soll mit einem Boot versperrt werden, zudem ist eine Drohne im Einsatz.
In diesem Gebiet hielt sich „Timmy“ am Dienstag auf:
In der Bucht von Wismar war er zuvor auf Grund gelegen. Als er sich schließlich befreien konnte, nahm das offenbar verwirrte Tier Kurs auf den Hafen anstatt auf das offene Meer. Die Wasserschutzpolizei konnte „Timmy“ schließlich mit Lärm dazu bewegen, seine Richtung zu ändern. Nachdem er am Dienstag schließlich wieder entdeckt wurde, fuhr ein Team von Experten wieder mit einem Schlauchboot hinaus, um den Wal zu beobachten. Die Sicht ist jedoch beschränkt – durch den Wind haben sich Schaumkronen gebildet, die die Beobachtung erschweren.
Greenpeace hofft, dass die Odysee von „Timmy“ nun bald vorbei ist. „Wir sind vorsichtig positiv. Er ist in die richtige Richtung, ins offene Meer, geschwommen. Sein Weg geht jetzt weiter und wir warten auf Updates und Sichtungen. Aber wir sind einsatzbereit und haben mehrere Boote vor Ort“, erklärte die Meeresbiologin Franziska Saalmann gegenüber „Bild“.
Wal wirkte im Laufe des Montags agiler
„Die Ruhe, die wir dem Wal gegeben haben, hat sich ausgezahlt. Er hat genug Kraft getankt, um auf die Motivation durch unser Boot zu reagieren und loszuschwimmen“, sagte der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus (SPD) am Abend.
Wal seit Anfang März in Küstennähe
Der Buckelwal war zunächst in der Nacht zum 23. März auf einer Sandbank in Schleswig-Holstein vor Timmendorfer Strand gestrandet. In der Nacht zum Freitag gelang es dem Tier, das flache Wasser zu verlassen, nachdem Helfer eine Rinne ausgehoben hatten. Am Samstag wurde er dann vor Wismar in flachem Wasser gesichtet. Nach Angaben des Umweltministeriums war der Wal seit dem 3. März im küstennahen Bereich der Ostsee unterwegs.
Meeressäuger weltweit zunehmend unter Stress
Die Naturschutzorganisation WWF warnte indes davor, dass die Belastungen für Meeressäuger weltweit zunehmen. Dazu würden vor allem steigender Unterwasserlärm, zunehmender Schiffsverkehr und Veränderungen im Nahrungsangebot durch die Klimakrise zählen. „Wir verwandeln die Meere zunehmend in eine Stresszone für Wale. Treffen mehrere Belastungen zusammen, steigt auch das Risiko für Strandungen. Selbst hochmobile Arten wie Buckelwale sind dadurch verletzlich“, sagt WWF-Meeresbiologe Axel Hein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.