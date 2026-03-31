Olympiasieger ist auch Salzburgs Preisgeldkaiser

Nicht überlebensfähig: Abgesehen von den Topverdienern ist zu erkennen, dass das Preisgeld der Skisportler nicht ausreicht, um davon leben zu können. Ein Gros der Einnahmen muss anderweitig erwirtschaftet werden. Sponsoren spielen dabei eine wichtige Rolle. Das gilt aber auch – und umso mehr – für Bundesheer, Polizei, Zoll sowie Justiz. Ohne diese Standbeine würde vielen Spitzensportlern die finanzielle Überlebensgrundlage entzogen werden.