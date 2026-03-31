Dreier-Koalition im Blockademodus

Und daher sind es allzu oft nur faule Kompromisse, die da herauskommen. Dementsprechend sieht die Spritpreisbremse aus, entsprechend unscharf ist das Social-Media-Verbot, und in gravierenden Fragen – wie bei der von der Volkspartei verlangten Wehrdienstverlängerung und der Aufrüstung des Bundesheers, oder auf der anderen Seite bei der von der SPÖ geforderten Erbschaftssteuer – gibt es vollends nur Blockade. Fragt sich nur, ob man so das Land einigermaßen gut durch die Krise bringen kann.