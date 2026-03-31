Auto landete am Dach: Lenker (77) selbst befreit

Kurz nach 20 Uhr fuhr am Montag ein 77-jähriger Weizer mit seinem Pkw entlang einer Gemeindestraße in St. Ruprecht an der Raab. Zur gleichen Zeit hatte ein 31-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz, einen Lkw am Straßenrand abgestellt und die Laderampe abgesenkt. Diese Laderampe dürfte weder beleuchtet noch abgesichert gewesen sein.