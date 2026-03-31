Auto landete am Dach: Lenker (77) selbst befreit

In Weiz (Steiermark) kam es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 77-Jähriger, der eine Lkw-Rampe übersehen hatte, musste ins Spital gebracht werden.
Kurz nach 20 Uhr fuhr am Montag ein 77-jähriger Weizer mit seinem Pkw entlang einer Gemeindestraße in St. Ruprecht an der Raab. Zur gleichen Zeit hatte ein 31-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz, einen Lkw am Straßenrand abgestellt und die Laderampe abgesenkt. Diese Laderampe dürfte weder beleuchtet noch abgesichert gewesen sein.
Auto landete auf angrenzendem Grundstück
Der 77-jährige Pkw-Lenker übersah den Lkw und fuhr ungebremst über die Rampe. Er kam mit seinem Auto auf einem angrenzenden Grundstück am Dach liegend zum Stehen. Der Mann schaffte es, sich selbstständig aus dem Fahrzeug zu befreien.
Anschließend wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Weiz gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Beide Lenker waren nicht alkoholisiert.
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