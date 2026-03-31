Pulled the plug
Four hours after the final whistle: Ghana fires coach!
A bombshell just before the World Cup! Ghana has fired its national coach, Otto Addo, about two months before the tournament kicks off. The trigger was apparently the recent loss to Germany and the crushing 1-5 defeat against Austria.
The Ghana Football Association (GFA) confirmed the dismissal the night after the 1-2 loss in Stuttgart. For the “Black Stars,” it was their fourth consecutive defeat. Prior to that, Ghana had already suffered a heavy 1-5 loss in Austria.
Brief statement
Addo, who previously played in the German Bundesliga himself, had only been in office since March 2024. “The federation sincerely thanks Otto Addo for his service to the team and wishes him all the best in his future endeavors,” the statement read.
A successor is to be announced “in due course.”
Tough World Cup Group
Ghana faces a challenging task at theWorld Cupin the U.S., Mexico, and Canada (June 11 to July 19). In the group stage, the team will face England, Croatia, and Panama.
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