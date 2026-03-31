Männer müssen Abwertungen nicht einfach aushalten

Er war das Vorbild einer ganzen Generation, doch dann, zum Abschied, gab es für Thomas Gottschalk üble Häme. Die Bezeichnung „alter weißer Mann“ gab man aber nicht nur ihm, auch viele Normalos müssen sich abkanzeln lassen. Grund genug, sich darüber genauer zu unterhalten – und es gibt überraschende Ansagen des Experten.
„Alter weißer Mann“ ist mittlerweile zur gängigen Abwertungsvokabel geworden. Von Feministinnen werden Männer oft rundweg zum Feindbild erklärt. Warum solche Abwertungen kränkend sein können, erklärt der Linzer Psychotherapeut Gerhard Lukits (57). Anlass fürs Gespräch war die Häme, die über Moderatorenlegende Thomas Gottschalk (75) hereinbrach, weil er nicht mehr am Puls der Zeit ist.
Sexistisch und rassistisch
„Frauen leiden zu Recht unter althergebrachten, oft noch tief verwurzelten Geschlechterbildern, durch die sie herabgesetzt werden“, sagt Lukits. „Ebenso können abwertende Stereotypen auch Männer verunsichern. Zum Beispiel der Begriff ,alter weißer Mann’.“ Der mache auch etwas mit jüngeren Männern, die ja einmal zu dieser Gruppe gehören werden. „Streng genommen hat der Ausdruck einen sexistischen und sogar rassistischen Unterton, und überdies ist er nicht gerade seniorenfreundlich. Ich finde, keine Bevölkerungsgruppe sollte es einfach hinnehmen, solchen Stereotypen ausgesetzt zu sein“, sagt Lukits.
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