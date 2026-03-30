Staatssekretär empört | Fetten Audi zurückgeben

Staatssekretär empört. Mit ein paar Sätzen ein ganzes Land in Aufruhr versetzen: Schon bemerkenswert, wie das Sepp Schellhorn schafft, jener Neos-Staatssekretär für Deregulierung, der gänzlich unpassend im Außenministerium angesiedelt wurde, weil ihn, wie es heißt, kein anderer Minister an seiner Seite ertragen wollte und ihn daher Parteichefin Meinl-Reisinger „schlucken“ musste. Ja, ein Aufreger nach dem anderen: In der sonntäglichen ORF-Pressestunde sprach sich Schellhorn neuerlich für die Zusammenlegung von Bundesländern wie die Abschaffung des Bundesrates aus. Wenn er nur provozieren wollte, dann ist ihm das gelungen. Denn ein Landeschef nach dem anderen empört sich über den Staatssekretär – der blaue sowieso, aber auch solche von den Neos-Regierungspartnern ÖVP und SPÖ.