Staatssekretär empört | Fetten Audi zurückgeben

Staatssekretär empört. Mit ein paar Sätzen ein ganzes Land in Aufruhr versetzen: Schon bemerkenswert, wie das Sepp Schellhorn schafft, jener Neos-Staatssekretär für Deregulierung, der gänzlich unpassend im Außenministerium angesiedelt wurde, weil ihn, wie es heißt, kein anderer Minister an seiner Seite ertragen wollte und ihn daher Parteichefin Meinl-Reisinger „schlucken“ musste. Ja, ein Aufreger nach dem anderen: In der sonntäglichen ORF-Pressestunde sprach sich Schellhorn neuerlich für die Zusammenlegung von Bundesländern wie die Abschaffung des Bundesrates aus. Wenn er nur provozieren wollte, dann ist ihm das gelungen. Denn ein Landeschef nach dem anderen empört sich über den Staatssekretär – der blaue sowieso, aber auch solche von den Neos-Regierungspartnern ÖVP und SPÖ.
Den fetten Audi zurückgeben. Noch schlimmer aber die Kopfwäsche, die er von „Parteifreunden“ verpasst bekommt. Denn ihr Staatssekretär ist am Sonntag auch tief in pinke Fettnäpfchen getreten - die von vielen Seiten geforderte Senkung der Lohnnebenkosten will er lieber auf die lange Bank schieben, während er sich von der Verlängerung des Wehrdienstes angetan zeigt. Harsch raten sie ihm nun, er möge sich das Neos-Parteiprogramm „zu Gemüte führen“. Wenn man von hochrangigen Parteikollegen so zurechtgewiesen werden muss – dann wäre es höchste Zeit, zurückzutreten. Oder wie im Fall Schellhorn: Den ihm so wichtigen fetten Audi A8-Dienstwagen zurückzugeben…
Kommen Sie gut durch den Dienstag!
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