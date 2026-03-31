Das Geheimnis um den Taubenschlag im Schulhof

Viele Kinder, ein paar Lehrer und ein riesiger Taubenschlag – zu sehen auf einem Foto aus dem Jahr 1921, aufgenommen im alten Schulhof in Kundl. Über Kinder und Lehrer muss man sich auf einem Schulfoto nicht wundern. Auch nicht über die große Zahl an Schülern, die damals in noch so kleinen Dörfern in den Klassen saßen. Familien mit zehn und mehr Kindern waren keine Seltenheit.