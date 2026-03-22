Nach 80 Jahren sagt Trafikanten-Dynastie Servus

Oma Anna bekam ihre Trafik, direkt an der Haller Straße. „Ein Metzger und ein Lebensmittelgeschäft waren gleich ums Eck. Es war ein belebtes Viertel mit sehr familiärer Atmosphäre“, beschreibt Gabriele Huber-Hruschka ein Bild, das viele noch von früher kennen. Ein autonomes Stadt-Grätzl, in dem die Bevölkerung wie in einem eigenen Dorf lebte. In diesem Fall hieß das Grätzl Schießstand und die Bewohner waren stolze Schießstandler.