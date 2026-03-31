Hofesh Shechter – Träumen in der Disco

Er geht zu Beginn der Performance aus dem Zuschauerraum auf die Bühne durch verschiedene Vorhangschichten, bis man die Tänzer sieht, und später sitzt er einmal vor ihnen und schaut ihnen zu. So gibt es eine Verbindung zwischen dem Publikum und der Bühne. Aber nicht nur das, denn in der Mitte der Aufführung kommen die Tänzerinnen und Tänzer ins Parkett und tanzen dort mit den Zuschauern, die das zum großen Teil belustigt annehmen. Dieser Abend ist also einerseits sehr gleichförmig, andererseits jedoch in Bezug auf Spannung und Entspannung so klug dosiert, sodass es nicht langweilig wird. Schwierig ist die Frage, was diese Gruppentänze mit dem individuellen Erlebnis des Träumens zu tun haben. Auch dürfte es in den meisten Schlafzimmern nicht annähernd so laut werden, selbst wenn jemand schnarcht. Ein Traum ist eben etwas sehr Persönliches, was selten geteilt und mitgeteilt wird. Dennoch kann sich Kuratorin Judith Reichart auch an diesem Abend über ein jubelndes, ausverkauftes Haus freuen – traumhaft.