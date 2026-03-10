Wie Niederösterreich ein Spital in Wien finanziert

Seit Wochen sorgt der Gastpatienten-Streit für Schlagzeilen. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker hat ja den Meldezettel zum wesentlichsten Kriterium für die Aufnahme in ein Wiener Spital erklärt. Niederösterreich

kontert mit dem Slogan: „Schluss mit Blockieren. Wien muss operieren!“ Der Hintergrund: Es geht ums Geld. Um sehr viel Geld.