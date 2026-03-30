Ab Sommer geht es von Klagenfurt nach Rom

Für den Tourismus in Kärnten wird die neue Verbindung als wichtiger Impuls gesehen. Italien zählt mit rund 325.000 Nächtigungen jährlich zu den bedeutenden Herkunftsmärkten. Vor allem aus der Region rund um Rom reisen viele Gäste im Sommer auf der Suche nach Abkühlung. Kärnten kann dabei mit vergleichsweise milden Temperaturen sowie seiner Berg- und Seenlandschaft punkten.