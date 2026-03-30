Ab Sommer geht es von Klagenfurt nach Rom

Ab dem Frühsommer heißt es am Flughafen Klagenfurt „Benvenuti a Roma“. Die Fluglinie SkyAlps nimmt ab 4. Juni 2026 eine neue Direktverbindung in die italienische Hauptstadt auf. Jeweils am Donnerstag und Sonntag wird Rom angeflogen.
Die Flugtage sind so gewählt, dass sich die Verbindung auch für Kurzreisen eignet. Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt spricht von einem wichtigen Schritt im aktuellen Flugplan. Mit der Direktverbindung werde ein attraktives Angebot geschaffen. Rom zähle zu den gefragtesten Städtezielen Europas und vereine Kultur, Geschichte und italienisches Lebensgefühl. Die neuen Flugzeiten würden flexible Aufenthalte ermöglichen.
Standort wird belebt
Auch von politischer Seite wird die Entwicklung positiv bewertet. VP-Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber sieht den Kurs des Flughafens bestätigt. Jede neue Verbindung stärke das Angebot und belebe den Standort. Die Rom-Strecke sei ein weiterer Baustein und ein Signal dafür, dass Fluglinien das Potenzial des Flughafens Klagenfurt erkennen.
Für den Tourismus in Kärnten wird die neue Verbindung als wichtiger Impuls gesehen. Italien zählt mit rund 325.000 Nächtigungen jährlich zu den bedeutenden Herkunftsmärkten. Vor allem aus der Region rund um Rom reisen viele Gäste im Sommer auf der Suche nach Abkühlung. Kärnten kann dabei mit vergleichsweise milden Temperaturen sowie seiner Berg- und Seenlandschaft punkten.
Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung, betont, dass dieses Potenzial gezielt genutzt werden soll. Geplant sind verstärkte Marketingmaßnahmen. Zusätzlich wird die neue Direktverbindung auch mit großflächigen Plakaten im Stadtgebiet von Rom beworben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.