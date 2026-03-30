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Neue Direktflüge

Ab Sommer geht es von Klagenfurt nach Rom

Kärnten
30.03.2026 15:25
Die Fluglinie SkyAlps nimmt ab 4. Juni 2026 eine neue Direktverbindung in die italienische ...
Die Fluglinie SkyAlps nimmt ab 4. Juni 2026 eine neue Direktverbindung in die italienische Hauptstadt auf.(Bild: AFP/Tiziana FABI)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Ab dem Frühsommer heißt es am Flughafen Klagenfurt „Benvenuti a Roma“. Die Fluglinie SkyAlps nimmt ab 4. Juni 2026 eine neue Direktverbindung in die italienische Hauptstadt auf. Jeweils am Donnerstag und Sonntag wird Rom angeflogen. 

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Die Flugtage sind so gewählt, dass sich die Verbindung auch für Kurzreisen eignet. Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt spricht von einem wichtigen Schritt im aktuellen Flugplan. Mit der Direktverbindung werde ein attraktives Angebot geschaffen. Rom zähle zu den gefragtesten Städtezielen Europas und vereine Kultur, Geschichte und italienisches Lebensgefühl. Die neuen Flugzeiten würden flexible Aufenthalte ermöglichen.

Standort wird belebt 
Auch von politischer Seite wird die Entwicklung positiv bewertet. VP-Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber sieht den Kurs des Flughafens bestätigt. Jede neue Verbindung stärke das Angebot und belebe den Standort. Die Rom-Strecke sei ein weiterer Baustein und ein Signal dafür, dass Fluglinien das Potenzial des Flughafens Klagenfurt erkennen.

Für den Tourismus in Kärnten wird die neue Verbindung als wichtiger Impuls gesehen. Italien zählt mit rund 325.000 Nächtigungen jährlich zu den bedeutenden Herkunftsmärkten. Vor allem aus der Region rund um Rom reisen viele Gäste im Sommer auf der Suche nach Abkühlung. Kärnten kann dabei mit vergleichsweise milden Temperaturen sowie seiner Berg- und Seenlandschaft punkten.

Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung, betont, dass dieses Potenzial gezielt genutzt werden soll. Geplant sind verstärkte Marketingmaßnahmen. Zusätzlich wird die neue Direktverbindung auch mit großflächigen Plakaten im Stadtgebiet von Rom beworben.

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