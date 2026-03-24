Nur 1120 Euro Strafe nach Unfalltod von Julia (23)

Gutachter machte Fehlverhalten deutlich

Ein zweifacher Vater und bislang unbescholtener Berufslenker (46) musste sich wegen des folgenschweren Aufmerksamkeitsfehlers am Dienstag im Bezirksgericht erklären. Der Vorwurf: fahrlässige Tötung. Doch die immer zu Beginn gestellte Schuldfrage wollte er anfangs nicht beantworten, sondern zuerst das Gutachten hören. Ob er beim Abbiegen in alle Spiegel geschaut habe, fragte die Richterin. Er bejahte dies. Er hielt auch nicht an, als er in die Kreuzung einfuhr. „Ich habe sie erst gesehen, als ich ausgestiegen bin.“