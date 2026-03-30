Klartext von Feurstein: „So macht das keinen Sinn“

Voller Fokus auf Kerndisziplinen

Für die nächste Saison ist eine wichtige Entscheidung schon gefallen. „Ich habe gesehen, dass ich in der Abfahrt noch nicht so weit bin, dass ich es will“, verrät er. „So macht es keinen Sinn und darum konzentriere ich mich auf meine zwei Kerndisziplinen. Solange ich da nicht dort bin, wo ich hin möchte, sind Abfahrtsrennen kein Thema für mich.“