Feurstein wird in Bormio zum „Mann für alle Fälle“

„Natürlich ist es ein extrem cooles Gefühl, für Olympia nominiert worden zu sein“, gestand Lukas Feurstein, nachdem er von Herrencheftrainer Marko Pfeifer erfahren hatte, dass er bei den Spielen in Mailand/Cortina mit dabei sein darf. „Auch wenn ich nur der elfte Mann bin – um ganz ehrlich zu sein, hatte ich schon nicht mehr daran geglaubt.“ Doch was heißt eigentlich „elfter Mann“ und für welche Medaillenentscheidungen kommt der 24-Jährige, der in der vorigen Saison beim Finale in Sun Valley sein erstes Weltcuprennen gewinnen konnte, überhaupt in Frage?