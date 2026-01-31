Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Sogar im Slalom

Feurstein wird in Bormio zum „Mann für alle Fälle“

Vorarlberg
31.01.2026 06:30
Lukas Feurstein wartet in dieser Saison noch auf ein absolutes Spitzenergebnis.
Lukas Feurstein wartet in dieser Saison noch auf ein absolutes Spitzenergebnis.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Der Vorarlberger Lukas Feurstein feiert in Italien sein Olympiadebüt. Ob der 24-Jährige in Bormio als 11. Mann" allerdings überhaupt zu einem Einsatz kommt, ist fraglich. Dennoch könnte er zu einem ganz wichtigen Joker werden – denn als einziger der nominierten ÖSV-Herren dürfte der Mellauer in allen fünf Entscheidungen an den Start gehen.

0 Kommentare

„Natürlich ist es ein extrem cooles Gefühl, für Olympia nominiert worden zu sein“, gestand Lukas Feurstein, nachdem er von Herrencheftrainer Marko Pfeifer erfahren hatte, dass er bei den Spielen in Mailand/Cortina mit dabei sein darf. „Auch wenn ich nur der elfte Mann bin – um ganz ehrlich zu sein, hatte ich schon nicht mehr daran geglaubt.“ Doch was heißt eigentlich „elfter Mann“ und für welche Medaillenentscheidungen kommt der 24-Jährige, der in der vorigen Saison beim Finale in Sun Valley sein erstes Weltcuprennen gewinnen konnte, überhaupt in Frage?

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-1° / 3°
Symbol wolkig
Bludenz
-2° / 4°
Symbol heiter
Dornbirn
-1° / 4°
Symbol wolkig
Feldkirch
-2° / 4°
Symbol heiter

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
217.342 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
171.758 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
131.029 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
Sogar im Slalom
Feurstein wird in Bormio zum „Mann für alle Fälle“
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Atomkrieg? Lernen Sie schon mal Russisch!
Final-Sieg gegen Graz
HC Hard holt sich Premieren-Titel beim HNDBL3BEAT!
Ein Quäntchen Glück
Karambolage ebnete ÖSV-Girl Weg ins große Finale
Tierseuche TBC
„Brauchen massive Reduzierung beim Rotwild“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf