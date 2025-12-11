„Ich habe mir schon ein bisschen mehr vorgestellt“

„Speziell im Super-G mehr vorgenommen“

Der 24-Jährige hatte aber nicht nur den Jetlag im Gepäck, sondern brachte auch drei Top-15-Platzierungen zurück nach Europa. In Copper Mountain landete er im Super-G auf Rang sechs und stürzte im Riesentorlauf spektakulär. Auf der „Birds of Prey“-Piste fuhr er dann im Super-G zu Platz 15 und egalisierte mit Rang zehn im Riesentorlauf sein bislang bestes Weltcupergebnis in dieser Disziplin. „Es war ein solider Trip“, bilanziert der Zollsportler, gibt aber auch zu: „Natürlich wollte ich ein bisschen mehr. Speziell im Super-G hatte ich mir mehr vorgenommen.“ In der Disziplin hatte Feurstein im März beim Weltcupfinale in Sun Valley (US) seinen ersten Sieg einfahren können. „Es ist halt kein Wunschkonzert und ich habe einfach zu viele Fehler gemacht.“