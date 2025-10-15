Für ÖSV-Siegläufer kommt Weltcupopening früh genug

Interessante Wellen

Was den Rennhang am Rettenbachferner betrifft, erwartet sich der Riesentorlauf-Juniorenweltmeister von 2021 nach den ersten Trainingsfahrten doch die eine oder andere kleine Veränderung. „Ich denke, dass sie noch mit Wasser arbeiten werden“, weiß Lukas, der im Vorjahr als 46. des ersten Durchgangs die Quali für das Finale der besten 30 um 0,73 Sekunden verpasst hatte. „Die neu eingebauten Wellen im unteren Abschnitt machen es auf jeden Fall noch einmal interessanter und die sie sind gar nicht so einfach zu fahren.“