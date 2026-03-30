Reality-Star Mariposa liebt diesen Fußballprofi

Lange Zeit war es still um das Privatleben der Salzburger Fitness-Influencerin Vanessa Mariposa gewesen. Nach einer krachenden Trennung vergangenes Jahr kann die 33-Jährige nun aber wieder zufrieden in die Kamera lachen. Am Sonntag teilte sie ihr neues Liebesglück mit ihren Followern. Für ihren Neuen ist das Rampenlicht nichts Ungewöhnliches...
Tom Krauß (24), Fußballspieler in der deutschen Bundesliga beim 1. FC Köln, hat das Herz der gebürtigen Salzburgerin erobert. „Mein Herz hat dich gefunden, das ist wahre Liebe, das sind wir!“ verkündete die 33-Jährige stolz auf Instagram.
Der Köln-Spieler und die Fitness-Influencerin scheinen schon länger ein Paar zu sein. Das belegen zahlreiche Fotos, die Vanessa Mariposa mit ihren Followern teilte.
Zu sehen sind der Fußballprofi und das Social-Media-Sternchen darauf etwa am Strand auf Mallorca – der Wahlheimat von Vanessa Mariposa. Auch im Stadion hat die 33-Jährige ihren Freund bereits tatkräftig während eines Spiels angefeuert. Und in Dubai genossen die beiden Frischverliebten einen romantischen Urlaub.
Vanessa Mariposa hat bei Instagram über 770.000 Follower und ist durch etliche TV-Auftritte, wie etwa „Das Sommerhaus der Stars“ und „Das große Promi-Büßen“ zum Reality-Star geworden.
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