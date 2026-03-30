Reality-Star Mariposa liebt diesen Fußballprofi

Lange Zeit war es still um das Privatleben der Salzburger Fitness-Influencerin Vanessa Mariposa gewesen. Nach einer krachenden Trennung vergangenes Jahr kann die 33-Jährige nun aber wieder zufrieden in die Kamera lachen. Am Sonntag teilte sie ihr neues Liebesglück mit ihren Followern. Für ihren Neuen ist das Rampenlicht nichts Ungewöhnliches...