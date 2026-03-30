Vom Häfen aus Koks an verdeckten Polizist verkauft

Lange Haftstrafen

Am frühen Nachmittag fielen am Landesgericht Ried die Urteile: Der Erstangeklagte bekam zu seinen 9,5 Jahren weitere zehn Jahre Haft aufgebrummt. Auch der Zweitangeklagte muss für sechs Jahre hinter Gitter. Nur dem Drittangeklagten bleiben die schwedischen Gardinen erspart: Er bekam 18 Monate bedingt auf drei Jahre Probezeit. Auch der Zweitangeklagte war bereits vorbestraft, aber nicht einschlägig – der Drittangeklagte hingegen hat schon einen Drogendelikt am Kerbholz, jedoch keinen allzu schweren. Das Urteil des Erstangeklagten ist noch nicht rechtskräftig, die anderen beiden schon.