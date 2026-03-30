Falsche Lehrerin erhielt in Heidelberg Haftstrafe

Laut Gericht soll die Frau an Privatschulen in Heidelberg und im saarländischen Homburg Mathematik, Physik und Chemie unterrichtet haben. Die dafür nötigen Hochschulzeugnisse waren gefälscht. Vor Gericht gestand die 41-Jährige über ihren Anwalt alle Vorwürfe. „Ich empfinde extreme Scham“, sagte sie am vergangenen Montag beim Prozessauftakt. Allein in Heidelberg soll sie laut Gericht zwischen 2021 und 2024 einen Bruttolohn in der Höhe von fast 200.000 Euro erschlichen haben, in Homburg waren es zwischen Jänner und April 2025 rund 11.000 Euro Gehalt. Die 41-Jährige war in der Vergangenheit wegen ähnlichen Taten verurteilt worden.