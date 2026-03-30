„Weltjournal“-Sendung: Medienbehörde rügt ORF

Stein des Anstoßes war der zugekaufte Beitrag „Gaza-Krieg – Hölle auf Erden“ gewesen, welcher am 4. September 2024 im Zuge der „Weltjournal“-Reihe im ORF gezeigt worden war. Darin sollte das Leid der Zivilbevölkerung rund um die militärische Intervention Israels im Gazastreifen dokumentiert werden.

IKG legte Beschwerde ein

Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) war gegen die Sendung vorgegangen, da sie ihres Erachtens Lügen der Terrororganisation Hamas verbreite und so zu einer judenfeindlichen Stimmung in Österreich beitrage.