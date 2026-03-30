Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nonnen von Goldenstein

Vatikan entscheidet: Schwestern dürfen bleiben

Salzburg
30.03.2026 11:53
Die Nonnen dürfen im Kloster bleiben.
Die Nonnen dürfen im Kloster bleiben.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Darauf haben die rebellischen Nonnen von Goldenstein monatelang gewartet: Der Vatikan hat im schier endlosen Streit zwischen den Schwestern und ihrem geistigen Oberen eine Entscheidung getroffen. Demnach dürfen die drei betagten Frauen auch weiterhin im von ihnen besetzten Kloster leben ... 

0 Kommentare

Ihre Geschichte ging um die Welt, selbst internationale Medien wie die „New York Times“ oder „The Sun“ ließ das Schicksal der drei Nonnen von Goldenstein nicht kalt. Rund um den Globus berichtete man über die betagten Damen, die sich gegen ihre geistliche Obrigkeit auflehnten. Sie zogen im September 2025 auf eigene Faust aus ihrem Altersheim aus und besetzten ihr früheres Kloster Goldenstein vor den Toren Salzburgs.

Der Streit mit ihrem Oberen – Propst Markus Grasl – eskalierte. Man rief vor dem Jahreswechsel gar den Vatikan an, um eine Entscheidung zu treffen. Wie soll es mit den Nonnen weitergehen? Dürfen sie weiterhin im Kloster Goldenstein bleiben? Soll Propst Grasl weiter ihr Oberer bleiben? Auf all diese Fragen bat man Papst Leo um ein Machtwort. 

Lesen Sie auch:
Die Schwestern Bernadette, Rita und Regina wandten sich in der Causa Goldenstein nun an den ...
Krone Plus Logo
Revolte im Kloster
Nonnen von Goldenstein bitten jetzt Papst um Hilfe
03.12.2025
Krone Plus Logo
Revolte im Kloster
Gibt es ein Happy End für Nonnen von Goldenstein?
15.11.2025

Dieses liegt nun vor: Grundsätzlich hielten die vatikanischen Entscheidungsträger fest, dass die Schwestern das Recht haben, in ihrem Kloster wohnen zu bleiben. Eine endgültige Entscheidung aus Rom gebe es allerdings noch nicht, heißt es gegenüber der „Krone“ von den Helfern der Schwestern.

Und: Demnächst soll es eine Reise der Schwestern in die italienische Hauptstadt geben. Ein privater Spender soll dies finanzieren – auch ein Treffen mit Papst Leo persönlich ist offenbar geplant. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
30.03.2026 11:53
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Salzburg
New York TimesVatikan
Frauen
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Peru hat immer wieder mit heftigen Niederschlägen zu kämpfen.
Dürre, Sturzregen etc.
Wetterphänomen El-Niño für Herbst prognostiziert
Kardinal Pierbattista Pizzaballa wurde nun doch Zugang zur Grabeskirche gewährt. 
Skandal in Jerusalem
Netanyahu gewährt Kardinal Zugang zur Grabeskirche
Die Aktenberge sind riesig. Ständig trudeln neue Anzeigen ins Haus (Symbolfoto).
Vorwürfe haltlos
Familienvater seit Jahren Ziel von Horror-Anzeigen
Der Kreml trimmt die Bevölkerung von Kindesbeinen an auf Krieg.
„Erwachsen spielen“
Russische Kindergärten geben Drohnen-Unterricht
In dem geklauten Lastwagen waren KitKat-Schokoriegel, die in „ganz Europa“ ausgeliefert werden ...
Jetzt droht Engpass
Lastwagen mit zwölf Tonnen KitKat-Riegel geklaut

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
164.451 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
147.543 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Ski Alpin
Salami-Strategie: „Bei Lindsey ist nichts Zufall“
89.877 mal gelesen
Krone Plus Logo
Lindsey Vonn verstand es schon immer, sich perfekt in Szene zu setzen.
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
1111 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Innenpolitik
Gewessler: Strafen für Windkraft-Verweiger zu mild
956 mal kommentiert
Gericht
Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet
833 mal kommentiert
Auf diesem Schutzweg in Wien-Landstraße rammte der Inder Ende 2022 die dreifache Mutter am ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf