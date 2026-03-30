Vatikan entscheidet: Schwestern dürfen bleiben

Ihre Geschichte ging um die Welt, selbst internationale Medien wie die „New York Times“ oder „The Sun“ ließ das Schicksal der drei Nonnen von Goldenstein nicht kalt. Rund um den Globus berichtete man über die betagten Damen, die sich gegen ihre geistliche Obrigkeit auflehnten. Sie zogen im September 2025 auf eigene Faust aus ihrem Altersheim aus und besetzten ihr früheres Kloster Goldenstein vor den Toren Salzburgs.