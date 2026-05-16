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Ärger mit dem Verband

Wegen WM: Es droht erneut Unruhe beim FC Bayern

Deutsche Bundesliga
16.05.2026 09:18
Die Verletzung von Alphonso Davies vor seiner Heim-WM hat für neuen Ärger gesorgt.
Die Verletzung von Alphonso Davies vor seiner Heim-WM hat für neuen Ärger gesorgt.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dem FC Bayern München droht aufgrund der Weltmeisterschaft erneut Ungemach: Obwohl Alphonso Davies aktuell verletzt ist, plant der kanadische Verband mit seinem Starspieler.

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Im Saisonfinale hat sich Alphonso Davies einmal mehr eine Verletzung zugezogen. Während deutsche Medien von einer sechswöchigen Zwangspause ausgehen, hofft Kanadas Verband weiter, dass der Verteidiger früher fit wird und damit bei der WM-Endrunde einsatzbereit ist. Führt dies erneut zum Ärger mit dem FC Bayern?

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Bayern drohte sogar mit Klage
Rückblick: Aufgrund der Kreuzbandverletzung von Davies im März 2025 war es zu einem heftigen Streit zwischen den Bayern und dem kanadischen Verband gekommen. Bayern warf den Kanadiern vor, Davies, der bereits angeschlagen gewesen war, im unbedeutenden Spiel um Platz drei der CONCACAF-Nations-League gegen die USA eingesetzt zu haben. Die Münchner drohten anschließend sogar mit einer Klage.

Suche nach „dem besten Weg“
Diesmal soll es jedoch anders laufen. Man wolle gemeinsam mit Davies und den kanadischen Verantwortlichen „den besten Weg finden“, meint Bayern-Sportchef Max Eberl am Freitag auf einer Pressekonferenz. Ob das gelingt? Co-Gastgeber Kanada trifft jedenfalls bei der WM in Gruppe B auf Bosnien, Katar und die Schweiz.

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