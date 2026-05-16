Wegen WM: Es droht erneut Unruhe beim FC Bayern

Bayern drohte sogar mit Klage

Rückblick: Aufgrund der Kreuzbandverletzung von Davies im März 2025 war es zu einem heftigen Streit zwischen den Bayern und dem kanadischen Verband gekommen. Bayern warf den Kanadiern vor, Davies, der bereits angeschlagen gewesen war, im unbedeutenden Spiel um Platz drei der CONCACAF-Nations-League gegen die USA eingesetzt zu haben. Die Münchner drohten anschließend sogar mit einer Klage.