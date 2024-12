Syrien: Gesuchter Terrorist führt Rebellen an

Al-Jolani ist im Zuge der US-Invasion im Irak radikalisiert worden. Er schloss sich der Terrororganisation Al-Kaida an und saß in der Folge fünf Jahre in Haft. Zurück in Syrien, gründete er die Al-Nusra-Front, als Ableger der Al-Kaida, mit der er sich später ebenso überwarf wie mit dem Islamischen Staat (IS). Die aus der Al-Nusra-Front hervorgegangene HTS will im Unterschied zu Al-Kaida und IS keinen weltweiten Dschihad, sie beschränkt sich auf Syrien, auf die Levante, wie sie selbst sagt.