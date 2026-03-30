Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Oberösterreich-Bilanz

Hypo vergab knapp eine Milliarde Euro neue Kredite

Oberösterreich
30.03.2026 11:30
Klaus Kumpfmüller ist Vorstandsvorsitzender der Hypo OÖ.
Klaus Kumpfmüller ist Vorstandsvorsitzender der Hypo OÖ.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die Hypo Oberösterreich, mehrheitlich im Besitz des Landes, hat 2025 vor allem bei den Krediten ein gutes Geschäft gemacht. Bei der Vergabe von neuen Krediten wurde ein Volumen von knapp einer Milliarde Euro erreicht, bilanzierte Vorstandsvorsitzender Klaus Kumpfmüller am Montag in Linz.

0 Kommentare

Wegen des Krieges am Persischen Golf könnte es 2026 aber wieder zu einer Investitionszurückhaltung kommen. Noch hofft Kumpfmüller, dass der Krieg rasch zu Ende gehe und man mit einem „blauen Auge“ davonkomme. Staatlichen Eingriffen in Marktmechanismen stehe er als Anhänger einer „öko-sozialen Marktwirtschaft“ kritisch gegenüber, auch wenn er für die Spritpreisbremse der Regierung Verständnis zeigte. Wegen des Krieges und der dadurch in die Höhe geschnellten Energiepreise rechnet er damit, dass die Europäische Zentralbank voraussichtlich im Juni den Leitzins um ein Viertelprozent erhöht.

Plus 5,2 Prozent beim Finanzierungsvolumen
Bisher hätte seine Bank im tagesaktuellen Geschäft noch keine Auswirkungen wegen des Krieges gespürt. Die ersten Wochen 2026 seien ebenso positiv wie das Jahr 2025 verlaufen. Der Jahresüberschuss vor Steuern ging von 30,8 Millionen Euro im Jahr 2024 auf 34,4 Millionen Euro im Jahr 2025 nach oben. Das Finanzierungsvolumen stieg im gleichen Zeitraum um 5,2 Prozent auf 6,91 Milliarden Euro. Im frei finanzierten Wohnbau hat die Hypo OÖ bei den Neukreditvergaben mit 34,6 Prozent „ein sattes Plus“ erzielt, was in Zahlen 252 Millionen Euro ausgemacht hat.

Lesen Sie auch:
Reinhard Schwendtbauer ist Generaldirektor. Die Eigenmittelquote seiner Bank lag 2025 bei 21 ...
Ölpreis als Risiko
Raiffeisenbank steigerte Überschuss um 54 Prozent
27.03.2026
Krone Plus Logo
Details zu Tractive
Mega-Deal bringt Gründern aus OÖ Millionenregen
26.03.2026
Krone Plus Logo
Transporteur erzählt:
Wie steigende Spritpreise die Teuerung anheizen
25.03.2026

Wegen des konjunkturellen Aufschwungs 2025 hat sich der Aufwand der Risikovorsorge um knapp ein Drittel von 2024 auf 2025 auf 21,4 Millionen Euro reduziert, erklärte Vorstandsmitglied Thomas Wolfsgruber in der Pressekonferenz. Die Kundeneinlagen blieben 2025 mit 2,88 Milliarden Euro annähernd gleich, die Bilanzsumme ging leicht von 8,75 Milliarden Euro 2024 auf 8,69 Milliarden Euro zurück.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
30.03.2026 11:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Peru hat immer wieder mit heftigen Niederschlägen zu kämpfen.
Dürre, Sturzregen etc.
Wetterphänomen El-Niño für Herbst prognostiziert
Kardinal Pierbattista Pizzaballa wurde nun doch Zugang zur Grabeskirche gewährt. 
Skandal in Jerusalem
Netanyahu gewährt Kardinal Zugang zur Grabeskirche
Die Aktenberge sind riesig. Ständig trudeln neue Anzeigen ins Haus (Symbolfoto).
Vorwürfe haltlos
Familienvater seit Jahren Ziel von Horror-Anzeigen
Der Kreml trimmt die Bevölkerung von Kindesbeinen an auf Krieg.
„Erwachsen spielen“
Russische Kindergärten geben Drohnen-Unterricht
In dem geklauten Lastwagen waren KitKat-Schokoriegel, die in „ganz Europa“ ausgeliefert werden ...
Jetzt droht Engpass
Lastwagen mit zwölf Tonnen KitKat-Riegel geklaut
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
164.451 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
147.543 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Ski Alpin
Salami-Strategie: „Bei Lindsey ist nichts Zufall“
89.877 mal gelesen
Krone Plus Logo
Lindsey Vonn verstand es schon immer, sich perfekt in Szene zu setzen.
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
1111 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Innenpolitik
Gewessler: Strafen für Windkraft-Verweiger zu mild
956 mal kommentiert
Gericht
Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet
833 mal kommentiert
Auf diesem Schutzweg in Wien-Landstraße rammte der Inder Ende 2022 die dreifache Mutter am ...
Mehr Oberösterreich
Oberösterreich-Bilanz
Hypo vergab knapp eine Milliarde Euro neue Kredite
Prozess um Doppelmord
Zehn Minuten nach Streit zu Messer gegriffen
Edle Pralinen
Wo das Schlaraffenland seine süßen Pforten öffnet
Krone Plus Logo
„War sehr emotional“
Nach Todesfall: Ein Spiel im Zeichen der Trauer
Bei Ausweichversuch
Totes Reh auf der Straße: Wagen landete im Graben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf