Hypo vergab knapp eine Milliarde Euro neue Kredite

Die Hypo Oberösterreich, mehrheitlich im Besitz des Landes, hat 2025 vor allem bei den Krediten ein gutes Geschäft gemacht. Bei der Vergabe von neuen Krediten wurde ein Volumen von knapp einer Milliarde Euro erreicht, bilanzierte Vorstandsvorsitzender Klaus Kumpfmüller am Montag in Linz.
Wegen des Krieges am Persischen Golf könnte es 2026 aber wieder zu einer Investitionszurückhaltung kommen. Noch hofft Kumpfmüller, dass der Krieg rasch zu Ende gehe und man mit einem „blauen Auge“ davonkomme. Staatlichen Eingriffen in Marktmechanismen stehe er als Anhänger einer „öko-sozialen Marktwirtschaft“ kritisch gegenüber, auch wenn er für die Spritpreisbremse der Regierung Verständnis zeigte. Wegen des Krieges und der dadurch in die Höhe geschnellten Energiepreise rechnet er damit, dass die Europäische Zentralbank voraussichtlich im Juni den Leitzins um ein Viertelprozent erhöht.
Plus 5,2 Prozent beim Finanzierungsvolumen
Bisher hätte seine Bank im tagesaktuellen Geschäft noch keine Auswirkungen wegen des Krieges gespürt. Die ersten Wochen 2026 seien ebenso positiv wie das Jahr 2025 verlaufen. Der Jahresüberschuss vor Steuern ging von 30,8 Millionen Euro im Jahr 2024 auf 34,4 Millionen Euro im Jahr 2025 nach oben. Das Finanzierungsvolumen stieg im gleichen Zeitraum um 5,2 Prozent auf 6,91 Milliarden Euro. Im frei finanzierten Wohnbau hat die Hypo OÖ bei den Neukreditvergaben mit 34,6 Prozent „ein sattes Plus“ erzielt, was in Zahlen 252 Millionen Euro ausgemacht hat.
Wegen des konjunkturellen Aufschwungs 2025 hat sich der Aufwand der Risikovorsorge um knapp ein Drittel von 2024 auf 2025 auf 21,4 Millionen Euro reduziert, erklärte Vorstandsmitglied Thomas Wolfsgruber in der Pressekonferenz. Die Kundeneinlagen blieben 2025 mit 2,88 Milliarden Euro annähernd gleich, die Bilanzsumme ging leicht von 8,75 Milliarden Euro 2024 auf 8,69 Milliarden Euro zurück.
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