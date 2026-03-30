Hypo vergab knapp eine Milliarde Euro neue Kredite

Wegen des Krieges am Persischen Golf könnte es 2026 aber wieder zu einer Investitionszurückhaltung kommen. Noch hofft Kumpfmüller, dass der Krieg rasch zu Ende gehe und man mit einem „blauen Auge“ davonkomme. Staatlichen Eingriffen in Marktmechanismen stehe er als Anhänger einer „öko-sozialen Marktwirtschaft“ kritisch gegenüber, auch wenn er für die Spritpreisbremse der Regierung Verständnis zeigte. Wegen des Krieges und der dadurch in die Höhe geschnellten Energiepreise rechnet er damit, dass die Europäische Zentralbank voraussichtlich im Juni den Leitzins um ein Viertelprozent erhöht.