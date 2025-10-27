Mordalarm in Enns: Mann (78) tötet Frau und Sohn

Mordalarm in Oberösterreich! Ein Pensionist soll laut „Krone“-Informationen am Montagmittag mit einem Messer seine Ehefrau und den gemeinsamen Sohn ermordet haben. Danach versuchte der mutmaßliche Täter einen Suizid. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.
Schreckliche Bluttat am Montag im Zentrum von Enns. Ein 78-jähriger Mann soll gegen 7.30 Uhr seine eigene Frau (70) und seinen 41-jährigen Sohn ermordet haben – das männliche Opfer dürfte beeinträchtigt gewesen sein, erfuhr die „Krone“.
Danach dürfte der mutmaßliche Täter noch versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen. Das gelang ihm nicht. Er wurde schließlich mit schweren Verletzungen ins Linzer Kepler Uniklinikum eingeliefert, schwebt aber laut ersten Informationen nicht in Lebensgefahr.
Die Polizei bestätigt den Vorfall. Hintergrund dürfte Überforderung gewesen sein: Das Ehepaar pflegte seit vielen Jahren den Sohn, der an Down-Syndrom litt. Der Fall ist bei der Staatsanwaltschaft Steyr anhängig.
