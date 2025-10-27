Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit einem Messer

Mordalarm in Enns: Mann (78) tötet Frau und Sohn

Oberösterreich
27.10.2025 14:09
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat(Bild: Philipp Zimmermann)

Mordalarm in Oberösterreich! Ein Pensionist soll laut „Krone“-Informationen am Montagmittag mit einem Messer seine Ehefrau und den gemeinsamen Sohn ermordet haben. Danach versuchte der mutmaßliche Täter einen Suizid. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

0 Kommentare

Schreckliche Bluttat am Montag im Zentrum von Enns. Ein 78-jähriger Mann soll gegen 7.30 Uhr seine eigene Frau (70) und seinen 41-jährigen Sohn ermordet haben – das männliche Opfer dürfte beeinträchtigt gewesen sein, erfuhr die „Krone“.

Danach dürfte der mutmaßliche Täter noch versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen. Das gelang ihm nicht. Er wurde schließlich mit schweren Verletzungen ins Linzer Kepler Uniklinikum eingeliefert, schwebt aber laut ersten Informationen nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei bestätigt den Vorfall. Hintergrund dürfte Überforderung gewesen sein: Das Ehepaar pflegte seit vielen Jahren den Sohn, der an Down-Syndrom litt. Der Fall ist bei der Staatsanwaltschaft Steyr anhängig.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
Porträt von Philipp Zimmermann
Philipp Zimmermann
Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
EnnsOberösterreich
MordalarmKrankenhaus
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich
Mehr Oberösterreich
Mit einem Messer
Mordalarm in Enns: Mann (78) tötet Frau und Sohn
Woodstock Academy
Feinste Blasmusik ertönt rund um den Wolfgangsee
Mit Bundesländern
Patientin starb: Ministerin ruft zu Spitals-Gipfel
Linzer Airport:
Teilprivatisierung? „Am besten Flugtickets kaufen“
Heli-Highway
Rettungsflüge nun auch bei dichtem Nebel möglich
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine