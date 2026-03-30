Über 400 Hasen fielen dem Straßenverkehr zu Opfer

Verkehr nicht die größte Gefahr

Für die flinken Feldhasen, die im Sprint zwischen 70 und 80 km/h erreichen, ist der Straßenverkehr zwar lebensgefährlich, aber nicht die größte menschliche Gefahr (abseits der Bejagung). „Jährlich sterben in Österreich rund 20.000 bis 30.000 Feldhasen direkt durch mechanische Bearbeitung von Wiesen und Feldern – davon über 80 Prozent Jungtiere“, warnt der Naturschutzbund Österreich und fordert, dass den Tieren auch außerhalb der Osterzeit mehr Beachtung geschenkt wird.