Ilzer muss zittern: Barca klopft bei Goalgetter an

Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer muss um seinen Goalgetter zittern. Fisnik Asllani, der von 2023 bis 2024 noch leihweise bei der Wiener Austria kickte, wird vom FC Barcelona umworben.
„Der FC Barcelona hat im Moment ernsthaftes Interesse. Es gab Kontakt mit den Katalanen“, erklärte Asllanis Berater, Ayman Dahmani, von der Agentur ROGON. Asllani besitzt in seinem bis 2029 laufenden Vertrag bei den Hoffenheimern eine Ausstiegsklausel zwischen 25 und 29 Millionen Euro.
In 28 Pflichtspielen erzielte der Deutsch-Kosovare neun Tore und bereitete acht weitere vor und ist einer der Gründe, warum Hoffenheim dieses Jahr oben in der Tabelle angesiedelt ist. Am Dienstag geht es für Asllani im Playoff mit Kosovo gegen die Türkei um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. In sechs Länderspielen gelangen ihm bislang drei Tore, zuletzt traf er beim 4:3 gegen die Slowakei.
Ersatz für Lewandowski?
Beim FC Barcelona könnte der Angreifer langfristig in eine große Rolle hineinwachsen. Der Vertrag von Robert Lewandowski läuft im Sommer aus, der Pole wird im August 38 Jahre alt. Unklar ist, ob der Routinier noch ein weiteres Jahr anhängt. Die Klubführung denkt daher bereits an die Zukunft im Sturmzentrum.
Asllanis steiler Aufstieg überrascht sogar ihn selbst. „Es ist wirklich krass, wie schnell es manchmal gehen kann. Vor eineinhalb Jahren war ich noch in Elversberg“, sagte Asllani im „Kicker“. Damals lag sein Marktwert bei rund 800.000 Euro – inzwischen wird er auf etwa 30 Millionen geschätzt.
Seit Saisonbeginn legte er um 22 Millionen Euro zu. Nur wenige Bundesliga-Profis konnten in diesem Zeitraum einen größeren Sprung machen.
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