Ilzer muss zittern: Barca klopft bei Goalgetter an

In 28 Pflichtspielen erzielte der Deutsch-Kosovare neun Tore und bereitete acht weitere vor und ist einer der Gründe, warum Hoffenheim dieses Jahr oben in der Tabelle angesiedelt ist. Am Dienstag geht es für Asllani im Playoff mit Kosovo gegen die Türkei um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. In sechs Länderspielen gelangen ihm bislang drei Tore, zuletzt traf er beim 4:3 gegen die Slowakei.