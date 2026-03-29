Barca will Lewandowski 50 Prozent runterreißen

Robert Lewandowski soll auch nächstes Jahr für den FC Barcelona spielen – um das halbe Geld. Das will die spanische Zeitung „Sport“ in Erfahrung gebracht haben.
Bleibt er, oder geht er? Die Zukunft von Robert Lewandowski könnte sich langsam zur Posse entwickeln. Die Ausgangslage in Kurzversion: Lewandowski spielt nicht immer, trifft aber dennoch recht zuverlässig. Sein Vertrag beim FC Barcelona läuft im Sommer aus. Er selbst soll durchaus gewillt sein, bei den Blau-Grana zu verlängern (zulasten diverser US- und Wüsten-Angeboten).
Nur mehr 50 Prozent
Der Klub auch. Der will aber deutlich weniger zahlen als bisher. Laut „Sport“ sogar nur die Hälfte. Lewandowski soll auf 50 Prozent seines Fixums verzichten müssen, wenn er weiterhin Blau-Rot tragen will.
Rein finanziell hätte Lewandowski die Gehaltseinbußen ziemlich sicher nicht nötig. Neben Vereinen aus der USA und der Wüste jagen ihn, zumindest Gerüchten zufolge, auch europäische Topklubs wie Milan, Juve, Neapel oder türkische Vereine.
Dass Lewandowski auch mit 37 Jahren noch weiß, wo das Tor steht, bewies er zuletzt nicht nur mit seinem Doppelpack für Barca in der Champions League gegen Newcastle, sondern auch mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 für die polnische Nationalmannschaft gegen Albanien in der WM-Quali am Donnerstag.
Wie viel sind Barca-Trainer Hansi Flick diese Skills in Zukunft wert? Schwer einzuschätzen. Als recht gesichert gilt, dass Flick auf Julian Alvarez scharf ist. Geht‘s nach dem Chefcoach, soll der Argentinier im Sommer von Atletico Madrid kommen. Dann hätte Lewandowski vermutlich weitgehend ausgedient.
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