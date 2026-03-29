Barca will Lewandowski 50 Prozent runterreißen

Bleibt er, oder geht er? Die Zukunft von Robert Lewandowski könnte sich langsam zur Posse entwickeln. Die Ausgangslage in Kurzversion: Lewandowski spielt nicht immer, trifft aber dennoch recht zuverlässig. Sein Vertrag beim FC Barcelona läuft im Sommer aus. Er selbst soll durchaus gewillt sein, bei den Blau-Grana zu verlängern (zulasten diverser US- und Wüsten-Angeboten).