Motorradfahrer (26) bei Unfall in Weiz verletzt

Ein 26-jähriger Steirer wurde bei einem Unfall am Sonntagnachmittag unbestimmten Grades verletzt. Er stürzte, nachdem er mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn gekommen ist.
Am Sonntag gegen 15.30 Uhr kam es auf der B72 zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Weizer war mit seinem Motorrad von Bachl kommend in Richtung Weiz unterwegs. Am Beginn des Ortsgebietes von Peesen stürzte er in einer langgezogenen Rechtskurve, nachdem das Hinterrad seines Motorrades weggerutscht war. Er dürfte zu schnell gefahren sein.
Der Mann geriet mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn und kam in einer angrenzenden Wiese zu liegen. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt. Nachdem mehrere Personen Erste Hilfe leisteten, wurde er von der Rettung ins LKH Weiz gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Landscha bei Weiz führte die Bergung des Motorrades sowie die Reinigung der Fahrbahn durch. Der Verkehr auf der B72 wurde wechselseitig angehalten.
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