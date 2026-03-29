Motorradfahrer (26) bei Unfall in Weiz verletzt

Der Mann geriet mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn und kam in einer angrenzenden Wiese zu liegen. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt. Nachdem mehrere Personen Erste Hilfe leisteten, wurde er von der Rettung ins LKH Weiz gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Landscha bei Weiz führte die Bergung des Motorrades sowie die Reinigung der Fahrbahn durch. Der Verkehr auf der B72 wurde wechselseitig angehalten.