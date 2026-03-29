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Hintergründe unklar

Bayern: Eltern und Kind (10) tot in Haus gefunden

Ausland
29.03.2026 19:04
Die Polizei wurde von einer Zeugin alarmiert. (Symbolbild)
Die Polizei wurde von einer Zeugin alarmiert. (Symbolbild)(Bild: U. J. Alexander - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Deutschland sind drei Leichen gefunden worden: ein 51-jähriger Mann, seine gleichaltrige Ehefrau und ihre zehnjährige Tochter. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Tötungsdelikt handelt.

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Die Leichen wurden in einem Einfamilienhaus in Pommelsbrunn bei Nürnberg gefunden. Bei den Toten handelt es sich laut einem Polizeisprecher um die Mitglieder einer Familie: einen 51 Jahre alten Deutschen, seine gleichaltrige Ehefrau, eine Deutsch-Griechin, sowie die zehnjährige Tochter.

Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Schwabach in Verbindung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth aufgenommen. Der Tatort sei weiträumig abgesperrt worden, sagte ein Sprecher.

Ermittlungen laufen
Eine Antwort auf die Frage, wie die Drei zu Tode gekommen sind, gab der Polizeisprecher zunächst nicht. Die Spurensicherung laufe. Die Hintergründe müssten nun im Zuge der Ermittlungen aufgeklärt werden. Hinweise darauf, dass eine vierte Person am Geschehen beteiligt sein könnte, gebe es nicht.

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Den Angaben zufolge hatte eine Zeugin die Toten in dem Einfamilienhaus entdeckt. In welcher Beziehung die Frau zu den Toten steht, sagte der Sprecher nicht.

Ort schon zuvor von Mordfall erschüttert
Erst vor kurzem hatte ein spektakulärer Mordfall den kleinen Ort Pommelsbrunn in Atem gehalten: Ein damals 51 Jahre alter Mann hatte im September 2024 seine Frau getötet. Nach der Leiche wurde monatelang gesucht. Jetzt wurde die Gemeinde im Osten Nürnbergs, die etwa 5.000 Einwohner hat, erneut von einer schlimmen Nachricht erschüttert.

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