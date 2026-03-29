Bayern: Eltern und Kind (10) tot in Haus gefunden

Ort schon zuvor von Mordfall erschüttert

Erst vor kurzem hatte ein spektakulärer Mordfall den kleinen Ort Pommelsbrunn in Atem gehalten: Ein damals 51 Jahre alter Mann hatte im September 2024 seine Frau getötet. Nach der Leiche wurde monatelang gesucht. Jetzt wurde die Gemeinde im Osten Nürnbergs, die etwa 5.000 Einwohner hat, erneut von einer schlimmen Nachricht erschüttert.