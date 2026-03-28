Bub (13) stirbt nach Messerangriff – Vater in Haft

Wie die Polizei mitteilte, soll es Streit in einem Wohnhaus in Witten gegeben haben, der sich dann auf die Straße verlagerte. Der 40-jährige Verdächtige soll seine Ehefrau (38) und seine beiden Kinder durch Messerstiche schwer verletzt haben. Der 13-jährige Sohn starb trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen. Die Frau und ihre neunjährige Tochter wurden ins Krankenhaus gebracht.