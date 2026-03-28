Familiendrama
Bub (13) stirbt nach Messerangriff – Vater in Haft
Großeinsatz im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen: Ein 13-Jähriger ist durch eine Messerattacke ums Leben gekommen. Tatverdächtig ist der Vater, er wurde festgenommen. Auch die Mutter und die neunjährige Schwester des Buben wurden schwer verletzt.
Wie die Polizei mitteilte, soll es Streit in einem Wohnhaus in Witten gegeben haben, der sich dann auf die Straße verlagerte. Der 40-jährige Verdächtige soll seine Ehefrau (38) und seine beiden Kinder durch Messerstiche schwer verletzt haben. Der 13-jährige Sohn starb trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen. Die Frau und ihre neunjährige Tochter wurden ins Krankenhaus gebracht.
Polizei: Keine psychischen Probleme beim Täter
Der mutmaßliche Täter wurde kurze Zeit später festgenommen, bei ihm sind laut Polizei bislang keine psychischen Probleme bekannt. Er habe die deutsche Nationalität, teilte ein Polizeisprecher weiter mit. Zur Schwere der Verletzungen von Mutter und Tochter machten die Ermittler zunächst keine Angaben.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt
Das Motiv ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Bochum hat die Ermittlungen übernommen. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet. Der Verdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Wann genau, ist bislang noch offen.
Die Ermittler sind weiterhin im Einsatz und sichern Spuren. Der Bereich vor dem Wohnhaus sei großflächig gesperrt worden, sagte der Polizeisprecher.
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