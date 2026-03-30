Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abfahrt oder Slalom?

Ski-Star Schwarz denkt über seine Zukunft nach

Kärnten
30.03.2026 06:57
Kärntens Ski-Ass Marco Schwarz hatte keine gute Slalom-Saison.
Kärntens Ski-Ass Marco Schwarz hatte keine gute Slalom-Saison.(Bild: GEPA)
Porträt von Marcel Santner
Porträt von Lukas Töfferl
Von Marcel Santner und Lukas Töfferl

Die goldenen Zeiten für Kärnten im Skiweltcup sind vorbei! Nur Marco Schwarz und Katharina Truppe hielten die Fahnen hoch, fuhren um Spitzenplätze mit. Schwarz steht am Scheideweg, muss sich wohl zwischen Abfahrt und Slalom entscheiden: „Das Thema hat sich durch die ganze Saison gezogen.“ Ein Trio blieb indes ohne Weltcuppunkte.

0 Kommentare

Beim Super-G in Livigno (It) feierte Marco Schwarz in der abgelaufenen Saison den ersten Speed-Sieg im Weltcup – dazu gab‘s mit dem Erfolg im Riesentorlauf von Alta Badia (It) und Platz zwei in Sölden zwei Spitzenergebnisse. Doch für den kommenden Winter ist definitiv noch Luft nach oben – vor allem im Slalom tat sich „Blacky“ schwer: „Es war durchwachsen, aber dank der zwei Siege auch positiv. Ich muss in mich gehen und für die nächste Saison planen.“

Marco Schwarz und Cheftrainer Marco Pfeiffer müssen Entscheidungen treffen.
Marco Schwarz und Cheftrainer Marco Pfeiffer müssen Entscheidungen treffen.(Bild: GEPA)

„Viele Gedanken gemacht“
Ein Thema ist auf jeden Fall, ob er sich in Zukunft mehr in Richtung Abfahrt bewegt oder doch bei seiner einstigen Top-Disziplin Slalom bleibt. „Das ist ein Thema, das mich schon die ganze Saison beschäftigt – vielleicht habe ich mir da auch zu viele Gedanken geamacht“, meint der 30-Jährige. „Aber mir ist bewusst, dass ich im Slalom sehr viel Zeit investieren müsste, damit es wieder nach vorne geht. Dasselbe gilt aber für die Abfahrt.“ Platz acht in Val d‘ Isere (Fr) war in der abgelaufenen Saison die beste Slalom-Platzierung, in der Abfahrt war Rang 29 in Garmisch (D) das Maximum.

Katharina Truppe war die viertbeste Slalom-Fahrerin der Saison.
Katharina Truppe war die viertbeste Slalom-Fahrerin der Saison.(Bild: GEPA)

Viermal Vierte
Ihre beste Saison fuhr indes die Altfinkensteinerin Katharina Truppe – seit diesem Winter ist sie ja Slalom-Spezialistin. Mit dem dritten Platz in der Flachau und vier vierten Rängen gab’s 441 Punkte für die Altfinkensteinerin, Höchstausbeute in ihrer ganzen Karriere im „Stangenwald“. „Lieber viermal Vierte als fünfmal Platz 15“, grinst Truppe. „Die Konstanz passt heuer, es war eine recht gute Saison und meine stärkste bisher.“

Carmen Spielberger (li.) und Nadine Fest waren im Weltcup Zimmerkolleginnen.
Carmen Spielberger (li.) und Nadine Fest waren im Weltcup Zimmerkolleginnen.(Bild: Spielberger)

Am Ende verbessert
Bei Speedfahrerin Nadine Fest hat die Formkurve im Laufe der Saison nach oben gezeigt! Die Arriacherin steigerte sich zum Ende hin, hatte bei ihrem letzten Weltcup-Rennen in Val di Fassa (It) mit Platz 14 das Saison-Highlight. Insgesamt waren es 89 Weltcuppunkte und zwei Siege im Europacup. Erste Zähler auf höchster Ebene hat ihre Zimmerkollegin Carmen Spielberger mit Platz 28 bei der Zauchensee-Abfahrt geholt. Die Oberschenkel-Verletzung vor dem Highlight in Tarvis (zu dem ihr Fanklub sich in Scharren angemeldet hatte) im Training war bitter.

Trio ohne Punkte
Nichts zu holen gab‘s indes für ein Herren-Trio: Felix Hacker fuhr trotz seines Abfahrt-Fixplatzes für den Weltcup verletzungsbedingt kein einziges Rennen. Routinier Otmar Striedinger kam bei sieben Starts nicht in die Punkteränge, muss um seinen Kaderplatz zittern – ebenso Max Franz, der in Gröden zwar seine Weltcup-Rückkehr nach der schweren Fußverletzung feierte, aber ausschied. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
30.03.2026 06:57
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der deutsche Bundesrat hat strengere Regeln für Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung ...
Auch Eltern betroffen
Deutschland verschärft Regeln für Grundsicherung
Tagelang wurde um den Buckelwal gebangt, Freitagmorgen herrschte zunächst Erleichterung. Doch ...
Kampf um jeden Meter
Tierdrama geht weiter: Buckelwal auf Zickzack-Kurs
Wer zu wenige Strafzettel ausstellte, wurde zum Rapport beordert. Dem wollte ein Polizist ...
Polizist verurteilt
Immer mehr Strafzettel wegen „Stricherlliste“
Iranischer Drohnenangriff auf Kuwait am Mittwoch: Mit russischen Drohnen könnte Teheran ...
Will Regime stärken
Geheimdienste: Russland schickt dem Iran Drohnen
Seit mehreren Tagen wird in Deutschland versucht, einen gestrandeten Wal zu retten.
Steckt in Bucht fest
Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
155.998 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
145.750 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Ski Alpin
Salami-Strategie: „Bei Lindsey ist nichts Zufall“
87.967 mal gelesen
Krone Plus Logo
Lindsey Vonn verstand es schon immer, sich perfekt in Szene zu setzen.
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
1104 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Innenpolitik
Gewessler: Strafen für Windkraft-Verweiger zu mild
955 mal kommentiert
Kolumnen
Nächster Bundespräsident Kaiser oder Wehrschütz?
765 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Mehr Kärnten
Unvergesslicher Tag
Lebenstraum Koralmbahn wurde endlich wahr
Abfahrt oder Slalom?
Ski-Star Schwarz denkt über seine Zukunft nach
Krone Plus Logo
Vor Auflösung
Tourismusverband will sein Gespartes verschenken
Krone Plus Logo
„Blutung war zu stark“
Kopfverletzung! Bomber musste ins Krankenhaus
Schinken, Eier und Co.
Brauchtum und Tradition am Lienzer Stadtmarkt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf