Ski-Star Schwarz denkt über seine Zukunft nach

„Viele Gedanken gemacht“

Ein Thema ist auf jeden Fall, ob er sich in Zukunft mehr in Richtung Abfahrt bewegt oder doch bei seiner einstigen Top-Disziplin Slalom bleibt. „Das ist ein Thema, das mich schon die ganze Saison beschäftigt – vielleicht habe ich mir da auch zu viele Gedanken geamacht“, meint der 30-Jährige. „Aber mir ist bewusst, dass ich im Slalom sehr viel Zeit investieren müsste, damit es wieder nach vorne geht. Dasselbe gilt aber für die Abfahrt.“ Platz acht in Val d‘ Isere (Fr) war in der abgelaufenen Saison die beste Slalom-Platzierung, in der Abfahrt war Rang 29 in Garmisch (D) das Maximum.