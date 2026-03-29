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Meistergruppe verpasst

Für die Altacherinnen hat es nicht ganz gereicht

Vorarlberg
29.03.2026 17:42
Zusammenhalt trotz Enttäuschung bei Altachs Frauen.
Zusammenhalt trotz Enttäuschung bei Altachs Frauen.(Bild: GEPA)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Am letzten Spieltag des Grunddurchgangs der Frauen Bundesliga unterlagen die Altacherinnen Sturm Graz vor eigenem Publikum mit 0:2 und müssen damit den Gang in die Qualifikationsgruppe antreten. Obwohl die Enttäuschung bei der Summer-Elf groß ist, hat die Niederlage auch positive Konsequenzen.

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Mit der 0:2-Heimniederlage gegen Sturm Graz am letzten Spieltag des Grunddurchgangs der Frauen Bundesliga mussten die Damen des SCR Altach ihren Traum von der Meistergruppe abhaken. Schlussendlich entschied die direkte Begegnung im direkten Duell mit RB Salzburg, die Rheindörflerinnen müssen den Gang in die Qualifikationsgruppe antreten. Wo sie aber vor einem Abstieg keine Angst haben müssen, die Punkte werden vor den verbleibenden fünf Runden nicht geteilt und der Vorsprung auf Schlusslicht Hartberg ist mehr als groß genug. „Natürlich ist die Enttäuschung bei den Spielerinnen groß, dass wir es nicht geschafft haben“, sagte Coach Bernhard Summer nach dem abschließenden Duell mit Sturm, „aber ich glaube, wir konnten uns noch einmal mit einem guten Spiel verabschieden. Verpasst haben wir die Meisterrunde letzte Woche bei der Vienna, oder sogar schon im Herbst.“ Zur Halbzeit waren die SCRA-Girls mit dem 0:0 noch dabei – kassierten aber im zweiten Abschnitt noch zwei Tore. „Da war Sturm einfach frischer als wir“, so Summer.

Vorteile in der Qualigruppe
Jetzt bereiten sich die Altacherinnen schon auf die nächste Saison vor. Denn die Qualigruppe ermöglicht dem Coach, seinen jungen Spielerinnen ohne Druck viele Einsatzminuten geben zu können. Und so schneller die nächsten Entwicklungsschritte zu machen, vielleicht im Sommer sogar in der Stammelf zu stehen. „Das ist sicher ein Vorteil, in der Meistergruppe wäre das unmöglich gewesen“, meinte Summer.

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