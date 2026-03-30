Bänke zerstört: Rowdys wüten in Park-Idylle

Ganze Bänke und Tische wurden einfach zerstört. Der Ortschef setzt den Tätern jetzt noch eine „Gnadenfrist!
Was eigentlich ein Ort der Ruhe und Begegnung sein soll, wurde jetzt zur Zielscheibe blinder Zerstörungswut: Unbekannte haben im Pielachpark in Hofstetten-Grünau, Bezirk St. Pölten , Bänke und Tische beschädigt. Zurück bleiben nicht nur Sachschäden – sondern auch Wut und Enttäuschung bei der Bevölkerung. „Hier geht es um mehr als Holz und Schrauben. Es geht um Respekt vor einem Platz, der allen gehört. Familien, Spaziergängern, Kindern. Und genau dieser Haltung scheint manchen völlig abzugehen“, so Bürgermeister Arthur Rasch.
Wir haben eine heiße Spur zu Verdächtigen. Wenn sie sich bei mir melden, werden wir von einer Anzeige absehen.
Arthur Rasch, Bürgermeister Hofstetten-Grünau
Bild: Gemeinde Hofsteten-Grünau
Das mutwillige Handeln mache betroffen. „Solche Orte sind für alle da – und es ist unverständlich, dass sie zerstört werden“, so Rasch weiter. .Er zieht klare Konsequenzen: Die Täter haben noch bis zum Freitag Zeit, sich zu melden – sonst folgt die Anzeige. Heiße Spur: Ein Zeuge hat den Vorfall beobachtet.
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