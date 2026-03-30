Bänke zerstört: Rowdys wüten in Park-Idylle

Was eigentlich ein Ort der Ruhe und Begegnung sein soll, wurde jetzt zur Zielscheibe blinder Zerstörungswut: Unbekannte haben im Pielachpark in Hofstetten-Grünau, Bezirk St. Pölten , Bänke und Tische beschädigt. Zurück bleiben nicht nur Sachschäden – sondern auch Wut und Enttäuschung bei der Bevölkerung. „Hier geht es um mehr als Holz und Schrauben. Es geht um Respekt vor einem Platz, der allen gehört. Familien, Spaziergängern, Kindern. Und genau dieser Haltung scheint manchen völlig abzugehen“, so Bürgermeister Arthur Rasch.