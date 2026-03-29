Nach TV-Schock: Zustand von Star-Trompeter stabil

Es war eine Schrecksekunde, die Hunderttausende Zuseher vor den TV-Bildschirmen live miterlebten. Während seines Auftritts erlitt Star-Trompeter Toni Maier plötzlich ein gesundheitliches Problem. Der steirische Musiker musste seinen Auftritt abbrechen und das TV-Set verlassen. „Hinter der Bühne wurde Maier erstversorgt, er war bei Bewusstsein und wurde zur Kontrolle ins Landeskrankenhaus Graz gebracht“, hieß es vonseiten des ORF.