Nach TV-Schock: Zustand von Star-Trompeter stabil

Es waren dramatische Szenen, die sich Samstagabend bei der Volksmusik-Fernsehsendung des ORF-Landesstudios Tirol „Mei liabste Weis, die diesmal live aus der Steiermark übertragen wurde, abgespielt haben. Der steirische Star-Trompeter Toni Maier brach während seines Auftritts zusammen. Sonntagfrüh gab der ORF Tirol „Entwarnung“.
Es war eine Schrecksekunde, die Hunderttausende Zuseher vor den TV-Bildschirmen live miterlebten. Während seines Auftritts erlitt Star-Trompeter Toni Maier plötzlich ein gesundheitliches Problem. Der steirische Musiker musste seinen Auftritt abbrechen und das TV-Set verlassen. „Hinter der Bühne wurde Maier erstversorgt, er war bei Bewusstsein und wurde zur Kontrolle ins Landeskrankenhaus Graz gebracht“, hieß es vonseiten des ORF.
„Maiers Zustand sei stabil“
Sonntagfrüh gab es schließlich Entwarnung. Dem 77-jährigen Bärnbacher gehe es wieder gut. „Maiers Zustand sei stabil“, wurde Landesdirektorin Esther Mitterstieler Sonntagfrüh nach einem Gespräch mit der Familie auf der Webseite des ORF-Tirol zitiert.
„Sehr erleichtert und froh“
Der Musiker bleibe aber noch „zur Kontrolle“ im Spital. Mitterstieler zeigte sich „sehr erleichtert und froh“, dass sich der Star-Trompeter wieder auf dem Weg der Besserung befinde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.