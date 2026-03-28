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Bei „Mei liabste Weis“

Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen

Steiermark
28.03.2026 21:57
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen.
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Dramatische Szenen Samstagabend live im ORF-Fernsehen: Bei der beliebten Volksmusiksendung „Mei liabste Weis“ brach der steirische Star-Trompeter Toni Maier während seines Auftritts zusammen. Verdacht auf Herzinfarkt!  

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Nach 24 Jahren kehrte Franz Posch Samstagabend mit seiner Erfolgssendung „Mei liabste Weis“ ins oststeirische Puch bei Weiz zurück. Die Livesendung wurde gegen 21.15 Uhr aber von einem Zwischenfall überschattet. Der steirische Star-Trompeter Toni Maier dürfte einen Herzinfarkt erlitten haben, gerade als er den „ Erzherzog-Johann-Jodler“ intonierte.

Der 77-jährige Steirer griff sich ans Herz und musste sich setzen. „Mein Defibrillator hat sich eingeschaltet“, erklärte der Musiker, bevor Sanitäter zu ihm eilten. Bange Momente folgten! 

Moderator Franz Posch
Moderator Franz Posch(Bild: Hermann Hammer)

Gegen 21.30 Uhr konnte Moderator Franz Posch vorläufig Entwarnung geben: Toni Maier sei in besten Händen und wieder wohlauf, sagte er sichtlich erleichtert. Der 77-jährige Maier prägt die steirische Musiklandschaft seit Jahrzehnten, er leitete unter anderem das Johann-Joseph-Fux-Konservatorium in Graz. 

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