Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen

Nach 24 Jahren kehrte Franz Posch Samstagabend mit seiner Erfolgssendung „Mei liabste Weis“ ins oststeirische Puch bei Weiz zurück. Die Livesendung wurde gegen 21.15 Uhr aber von einem Zwischenfall überschattet. Der steirische Star-Trompeter Toni Maier dürfte einen Herzinfarkt erlitten haben, gerade als er den „ Erzherzog-Johann-Jodler“ intonierte.