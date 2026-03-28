Tourengeher von Lawine 295 Meter mitgerissen

Lawinenabgang ging glimpflich aus

Rund eine Stunde später löste ein 32-jähriger Skifahrer in Lech im Bereich des „Ochsengümple“ ein kleines Schneebrett aus. Der Mann wurde mitgerissen und kam dann auf einer Oberfläche zu liegen. Die sechsköpfige Gruppe traute sich danach nicht mehr, noch weiterzufahren, und alarmierte die Einsatzkräfte. Die sechs Personen wurden mit einem Polizeihubschrauber geborgen.