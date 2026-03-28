Tourengeher von Lawine 295 Meter mitgerissen

Ein 53-jähriger Mann ist am Samstagmittag bei einem Lawinenabgang in Egg in Vorarlberg ums Leben gekommen. Der Skitourengeher wurde von einem Schneebrett knapp 300 Meter mitgerissen, für ihn kam jede Hilfe zu spät. Im Lech ging ein Lawinenabgang glimpflich aus.
Passiert ist die Tragödie am Samstag gegen 12.30 Uhr im Bereich der Winterstaude in Egg/Schetteregg, wie die Polizei mitteilte. Der 53-jährige Skitourengeher fuhr westlich des Gipfels in einen Nordhang ein. Dabei löste der Mann ein Schneebrett aus, das ihn über eine Distanz von knapp 300 Metern und 214 Höhenmeter teils durch felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe riss.
Reglos im steilen Gelände liegen geblieben
Der Wintersportler konnte seinen Lawinenairbag noch auslösen und wurde dadurch kaum verschüttet. Er blieb regungslos im steilen Gelände liegen. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte trotzdem nur noch den Tod des Mannes feststellen. Als der Unfall passierte, herrschte die Lawinen-Gefahrenstufe 3.
Lawinenabgang ging glimpflich aus
Rund eine Stunde später löste ein 32-jähriger Skifahrer in Lech im Bereich des „Ochsengümple“ ein kleines Schneebrett aus. Der Mann wurde mitgerissen und kam dann auf einer Oberfläche zu liegen. Die sechsköpfige Gruppe traute sich danach nicht mehr, noch weiterzufahren, und alarmierte die Einsatzkräfte. Die sechs Personen wurden mit einem Polizeihubschrauber geborgen.
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