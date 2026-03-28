Zeugen meldeten riesigen Lawinenabgang in Tirol

Lawinenalarm am frühen Samstagnachmittag in Tirol: Zeugen meldeten einen gewaltigen Lawinenabgang im Bereich der Seeblesspitze in Matrei am Brenner. Ob es Verschüttete gibt, ist derzeit noch unklar. Ein Einsatz läuft.
Gegen 12.45 Uhr ging die Alarmmeldung von der Leitstelle Tirol raus. „Lawine groß – Matrei am Brenner, Tuxer Alpen“, so lautete der Einsatzcode. Wie der Schichtleiter der Leitstelle auf „Krone“-Nachfrage erklärte, hätten Zeugen einen großen Lawinenabgang im Bereich der Seeblesspitze (2628 Meter) gemeldet.
Einsatz vor Ort angelaufen
Da die Beobachtungen aus der Ferne gemacht worden seien, sei bis dato völlig unklar, ob es Verletzte oder Verschüttete gibt. Ein Einsatz wurde sofort in die Wege geleitet. Auch Hubschrauber befanden sich umgehend im Anflug.
In Tirol sei es am Samstag schon zu mehreren Lawinenabgängen gekommen. Bisher aber ohne Verschüttete, bzw. habe es sich um sogenannte Negativlawinen gehandelt, so die Leitstelle zur „Krone“.
Gefährliche Situation nach Neuschneemassen
60 Zentimeter Neuschnee – stellenweise auch mehr! Der massive Wintereinbruch in den vergangenen Tagen hat im Westen Österreichs die Lawinensituation wieder dramatisch verschärft. In Tirol herrscht am Samstag verbreitet Warnstufe 3 von 5. Bei dieser Stufe passieren statistisch gesehen die meisten Unfälle!
„Lawinen können sehr leicht von einzelnen Personen ausgelöst werden. Vor allem in Regionen, in denen viel Neuschnee gefallen ist, sind die Gefahrenstellen häufiger und Lawinen potenziell größer“, warnte der Tiroler Lawinenwarndienst in seinem aktuellen Lagebericht.
Generell gilt: Abseits der gesicherten Pisten herrscht verbreitet eine sehr gefährliche Lawinensituation.
Defensives Verhalten kann Leben retten
Durch den Neuschnee in Kombination mit dem Wind der vergangenen Tage und dem schlechten Schneedeckenaufbau bleibe die Lawinensituation weiterhin sehr angespannt. „Wir empfehlen, defensiv unterwegs zu sein und auf Gefahrenzeichen zu achten – etwa frische Lawinen in der Nähe, Rissbildungen in der Schneedecke oder Setzungsgeräusche“, betonte Lawinenwarner Norbert Lanzanasto.
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