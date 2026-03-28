Zeugen meldeten riesigen Lawinenabgang in Tirol

Defensives Verhalten kann Leben retten

Durch den Neuschnee in Kombination mit dem Wind der vergangenen Tage und dem schlechten Schneedeckenaufbau bleibe die Lawinensituation weiterhin sehr angespannt. „Wir empfehlen, defensiv unterwegs zu sein und auf Gefahrenzeichen zu achten – etwa frische Lawinen in der Nähe, Rissbildungen in der Schneedecke oder Setzungsgeräusche“, betonte Lawinenwarner Norbert Lanzanasto.